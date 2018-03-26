Спортивные мероприятия в стране сегодня начнутся с минуты молчания в память о трагедии в Кемерово

В Химках сегодня пройдет один из самых важных матчей сезона. Местные баскетболисты принимают в рамках Единой Лиги ВТБ лидера турнира – казанский УНИКС. Этот матч, равно как и игра в Красноярске, куда приехали чемпионы России из клуба ЦСКА начнут с минуты молчания. Все матчи второго по силе футбольного дивизиона страны – Футбольной Национальной лиги также будут предваряться этим ритуалом. «Это ужасная трагедия», – сказал глава ФНЛ Игорь Ефремов. Мы выражаем свои соболезнования. Игроки сборной России, которая ведет подготовку к завтрашнему товарищескому матчу с французами тоже начали тренировку с минуты молчания. Команда переехала из Москвы в Петербург и вышла на первое занятие в городе. Состав лишился двух полузащитников – зенитовца Далера Кузяева и Романа Зобнина из Спартака. Они получили травмы и были отправлены в расположение своих клубов. С французами ни тот, ни другой не сыграют. Матч со сборной Франции пройдет завтра в Петербурге на Зенит-Арене.