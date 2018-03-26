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14:00, 26 марта 2018

Жители Кемерово несут цветы и мягкие игрушки к сгоревшему торговому центру

Как передает корреспондент «Интерфакса», почтить память погибших сюда пришли уже более полутора тысяч человек. По последним данным, в  результате пожара погибли 64 человека, среди них много детей. Точное число будет названо только после проведения генетической экспертизы.
Пожар начался минувшим днем на  четвертом этаже здания, где располагались кинотеатры и детский развлекательный центр. Когда прибыли первые пожарные расчеты, из  торгового центра валил густой дым.
В оперативном штабе признали, что некоторые пожарные выходы были заблокированы. Также проверяется информация о том, что охранники не выпускали детей на лестницу.

Медицинская помощь потребовалась нескольким десяткам человек. Госпитализация потребовалась немногим,  — рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова: «Находятся в стационарах 11 больных, самый тяжелый — мальчик 11 лет, выпрыгнувший с 4 этажа, спасая жизнь. Остался единственный живой из семьи, мама папа и младший ребенок в семье погибли. Мальчик получил тяжелую сочетанную травму, травматический пневмонит и травму органов грудной клетки, повреждение костей таза, органов брюшной полости. Этот мальчик находится в реанимации детской многопрофильной больницы, мы проводили телемедицинские консультации с ведущими детскими специалистами страны, за ночь положительная динамика. Должен восстановиться ребенок, и, конечно, будем за его восстановлением внимательно следить и организуем уже реабилитацию в специализированном центре».

Завтра в Кемеровской области начнется трехдневный траур.
Следственный комитет завел уголовное дело. Уже задержаны четыре человека, в том числе, один из арендаторов.
Очаг возгорания пока не установлен. Среди версий рассматривается неисправная электропроводка и неосторожное обращение с огнем. Директор развлекательного центра Юрия Богданова в  интервью телеграм-каналу Мash не исключила версию поджога.

Ущерб от пожара в Кемерово может превысить три миллиарда рублей. По некоторым данным, «Зимняя вишня» принадлежит компании КДВ-Групп, владелец которой находится за пределами России.

Трагедия в Кемерово обозначила серьезную проблему, связанную с несоблюдением норм безопасности в местах досуга, — считает уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Генеральная прокуратура уже распорядилась провести проверки торговых центров по всей стране, а парламентарии пообещали при необходимости принять новые законодательные меры в ускоренном порядке.

В Кремле назвали «полным абсурдном» мнение о том, что на федеральных каналах введен запрет на плохие новости в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу. По словам пресс-секретаря президента, вначале никто не мог предположить, что трагедия в Кемерово будет столь масштабной. Напомним, накануне федеральные телеканалы очень мало уделили внимания пожару в  торговом центре.

Комментарии

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kottigr1 26 марта 2018 | 14:07

Цветы и игрушки уже не нужны мертвецам.. А вот справедливость нужна живым !.. Пока ещё живым...

val_9 26 марта 2018 | 14:07

Помоги им, Господи...

hicat 26 марта 2018 | 14:09

Я вообще не понимаю о чем думали кемеровские власти.
Они ведь нам сейчас Вождя вспугнут.
Вождь спрячется и ищи его потом неделю - две.

skolzki 26 марта 2018 | 14:15

hicat: kottigr1: О чем вы думаете либерасты когда воете об отмене всех проверок наших бизнесменам родом из 90 х , когда потом дети тонут в лагерях частных или горят в частных домах развлечений сразу власти вспоминаете, сразу о социализме тоскуете ? да хер там вы тоскуете , вы паскуды на костях пиаритесь , жизнь вся ваша шакалить

kottigr1 26 марта 2018 | 14:17

skolzki: Понятия не имею о чем думает такой либераст как ты.. Наверное о том, что бы себе брюхо набить с пригоженской кухни ?

adl1964 26 марта 2018 | 14:12

Никакой Путин или даже 500 путинов не смогут УЖЕ остановить этот старый локомотив без тормозов. Надо строить новый и аргхи важно немедленно

skolzki 26 марта 2018 | 14:17

adl1964: Для начала на работу устройся локомотивщик хренов , ищу плиточника нормального русского хрен найти могу ,

vlabumur 26 марта 2018 | 14:16

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих трагически погибших в торговом центре.

Господи , дай силы пережить горе родным и близким.
+++++++++++++++++++++++++++

Скорбим вместе с вами.

sv72 26 марта 2018 | 14:17

Арендатор то причем? Пожарных инспекторов за задницу брать надо. А охранников, не пускавших детей на выход, сажать пожизненно

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