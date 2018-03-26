Жители Кемерово несут цветы и мягкие игрушки к сгоревшему торговому центру

Как передает корреспондент «Интерфакса», почтить память погибших сюда пришли уже более полутора тысяч человек. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, среди них много детей. Точное число будет названо только после проведения генетической экспертизы.

Пожар начался минувшим днем на четвертом этаже здания, где располагались кинотеатры и детский развлекательный центр. Когда прибыли первые пожарные расчеты, из торгового центра валил густой дым.

В оперативном штабе признали, что некоторые пожарные выходы были заблокированы. Также проверяется информация о том, что охранники не выпускали детей на лестницу.

Медицинская помощь потребовалась нескольким десяткам человек. Госпитализация потребовалась немногим, — рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова: «Находятся в стационарах 11 больных, самый тяжелый — мальчик 11 лет, выпрыгнувший с 4 этажа, спасая жизнь. Остался единственный живой из семьи, мама папа и младший ребенок в семье погибли. Мальчик получил тяжелую сочетанную травму, травматический пневмонит и травму органов грудной клетки, повреждение костей таза, органов брюшной полости. Этот мальчик находится в реанимации детской многопрофильной больницы, мы проводили телемедицинские консультации с ведущими детскими специалистами страны, за ночь положительная динамика. Должен восстановиться ребенок, и, конечно, будем за его восстановлением внимательно следить и организуем уже реабилитацию в специализированном центре».

Завтра в Кемеровской области начнется трехдневный траур.

Следственный комитет завел уголовное дело. Уже задержаны четыре человека, в том числе, один из арендаторов.

Очаг возгорания пока не установлен. Среди версий рассматривается неисправная электропроводка и неосторожное обращение с огнем. Директор развлекательного центра Юрия Богданова в интервью телеграм-каналу Мash не исключила версию поджога.

Ущерб от пожара в Кемерово может превысить три миллиарда рублей. По некоторым данным, «Зимняя вишня» принадлежит компании КДВ-Групп, владелец которой находится за пределами России.

Трагедия в Кемерово обозначила серьезную проблему, связанную с несоблюдением норм безопасности в местах досуга, — считает уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Генеральная прокуратура уже распорядилась провести проверки торговых центров по всей стране, а парламентарии пообещали при необходимости принять новые законодательные меры в ускоренном порядке.

В Кремле назвали «полным абсурдном» мнение о том, что на федеральных каналах введен запрет на плохие новости в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу. По словам пресс-секретаря президента, вначале никто не мог предположить, что трагедия в Кемерово будет столь масштабной. Напомним, накануне федеральные телеканалы очень мало уделили внимания пожару в торговом центре.