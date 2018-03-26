Минпромторг предложил разработать новую версию Sukhoi Superjet 100 с минимальным количеством импортных комплектующих

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». По сведениям издания, проект поддержал президент Путин. Он одобрил выделение 85 миллиардов рублей. Как отмечает «КоммерсантЪ», 10 новых самолетов готов заказать специальный летный отряд «Россия».