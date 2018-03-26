Минпромторг предложил разработать новую версию Sukhoi Superjet 100 с минимальным количеством импортных комплектующих
Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». По сведениям издания, проект поддержал президент Путин. Он одобрил выделение 85 миллиардов рублей. Как отмечает «КоммерсантЪ», 10 новых самолетов готов заказать специальный летный отряд «Россия».
Комментарии25
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 26 марта 2018 | 13:45
прям засада , теперь и торгаши будут самолёты лепить , не профессионализм это от нацлидера он расеей рулит .
sergeev67 26 марта 2018 | 13:48
nikitin43: прям засада , теперь и торгаши будут самолёты лепить , не профессионализм это от нацлидера он расеей рулит .
Ничего. Путин объявит для новых самолетов "каникулы" на ТО. Года на 2-3. Чисто поддержать российского производителя.
У него ума хватит! По крайней мере, до сих пор хватало.
antiboh 26 марта 2018 | 14:08
sergeev67: десять? это почём же машинка одна? по стоимости трёх 737? Круто распилят
nikitin43 26 марта 2018 | 13:50
nikitin43: иначально как очень затратного от этого проекта отказалась европа и сбагрила ресеи , расея за 10 лет вложила в него не один десяток млрд зелени ну и орденов пару тонн , на выходе имеем 90% комплектующих из европы , расейскую сборку и кучу дерьма которую пытаемся продать под расейские кредиты ...))))
skolzki 26 марта 2018 | 14:05
nikitin43: Иди строй свой ан 12 , чепушило ты заботливое недоевропейское ))))))))))))))))))))))
kottigr1 26 марта 2018 | 13:46
Минпромторг предложил разработать новую версию Sukhoi Superjet 100 с минимальным количеством импортных комплектующих
-------------------------------------------------------------------------------
Из свежеструганных досок что-ли сколотят ? ..
zor 26 марта 2018 | 14:16
kottigr1: nikitin43: Ну почему же из досок?
Перекуют мечи на орало.А уж из орала сделать самолет любой может.
platonnekafrin 26 марта 2018 | 13:46
А что если для вывоза кокаина из Южной Америке использовать уже имеющиеся у нас гиперзвуковые ракеты с возвращающейся энергетической установкой? Тогда одобренные миллиарды можно будет сразу раздать жертвам англосаксов.
kryymsdyk 26 марта 2018 | 13:46
Они эти-то летают через раз.
val_9 26 марта 2018 | 13:46
С...здили! Ждите утопленных еропланов!
metlag 26 марта 2018 | 13:47
Н-да, забавненько очень. Строили мы строили и наконец построили ... Суперджет.
теперь будем перестраивать, потому что в нем импортных элементов то ли 70, то ли 80%.
Заменим своими, которых нет и он вообще летать перестанет.
И обойдется это недорого, всего 85 млрд, учитывая, что уже есть заказ на 10 самолетов, то всего 8,5 миллиарда на самолет.
Недорого.
kir_pich_101 26 марта 2018 | 13:48
Кукурузник опять?
roman_l Роман Филиппов 26 марта 2018 | 13:49
А кому этот хлам нужен будет? В мире на самолеты идут предзаказы и авиакомпании стоят в очереди, поэтому производство всегда загружено. А у нас работают "на склад", потому что конкуренцию не выдерживают, никому не нужно.
skolzki 26 марта 2018 | 14:09
roman_l: бугагага , вижу истинное арийское лицо алешкиного адепта , тот тоже сказал , нафиг свое производство самолетов , нафиг все свое производство автомобилей с этими десятками заводами и тысячами рабочих мест , открываем рынок отменяем пошлины на авто ,.. насральнята вы точно такие тупые или только прикидываетесь?))
ze_danil 26 марта 2018 | 14:11
roman_l:
буржуи производят то что продаётся
а у нас продают то что производится
вроде бы одно и то же, но это только вроде...
tag188 26 марта 2018 | 13:52
Они и с импортными комплектующими вызывали у меня недоверие.
А с полностью импортозамещенными хочется полностью воздержаться от полетов на них.
elenaj1959 26 марта 2018 | 13:53
Их готов заказать летный отряд "Россия", который перевозит президента, членов правительства и кокаин.
justlooking 26 марта 2018 | 13:54
Не поняла, супер оружие, сразу пять штук, за пару лет наклепали, а самолет десятилетиями делают и все не вьіходит без импортньіх деталей. Єто как?
sab171 26 марта 2018 | 14:07
justlooking: все что не имеет аналогов это секрет и с джетом- ничего никому не скажем, прибавим еще одну приставку и всех победим- зря ли голосовали за кого надо.
timber_head 26 марта 2018 | 13:55
Не... Я лучше пешком...
ivar1964 26 марта 2018 | 13:55
С нормальными комплектующими не очень задался, а с российскими пойдет? Дай бог нашему теляти волка поймати!
vladimir1967 26 марта 2018 | 13:58
Это будет летающий гроб.
osal 26 марта 2018 | 14:00
Кому надо, уже запаслись, "Дружба", двуручная, ножовка, лобзик и даже пилка для ногтей!!!
lisitsa1962 26 марта 2018 | 14:05
10 новых самолетов готов заказать специальный летный отряд «Россия».
---
Это что, такой набор табакерок?
leon0109 26 марта 2018 | 14:10
Зачем вообще комплектующие, в т.ч. отечественные. Мультик сделать и достаточно.