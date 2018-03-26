Национальная авиакомпания Катара, Qatar Airways, намерена купить 25% акций московского аэропорта «Внуково»
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора авиакомпании Акбара аль-Бакера. Он отказался назвать сумму сделки. Чью долю во Внуково планируется приобрести, государства или частных собственников, пока не уточняется. «Внуково» — третий по объему пассажиропотока аэропорт в России.
Комментарии6
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bazilgu 26 марта 2018 | 13:52
Ну и где очередной припадок "патриотов" - "ни пяди не отдадим!!!!!"? Не велено гневаться?
wuwer 26 марта 2018 | 13:53
Кремлешушера начала скидывать активы?
Кислород на вахте заканчивается?
Патриоты Родину распродают?
scull 26 марта 2018 | 14:05
wuwer: Удила, ты же постоянно ноешь, что инвестиций нет. Сейчас пришли инвестиции, ты опять ноешь. У тебя работа такая-ныть?)
wuwer 26 марта 2018 | 14:13
scull: Чё сказал?
Инвистиции говоришь? Украл побольше - продал дороже...и лыжи смазал
Про работу; ... и нефтянка, и внедрение связи в сельскую местность (связефикация при СССРе)...и натаскивание студентов-вузовцев практике - теория без практики ничто
budweiser23 26 марта 2018 | 14:17
scull: это токсичный инвестор, примерно такой же скоммуниздил 19.5% акций Роснефти в прошлом году и 100% акций Сургутнефтегаза...
fikus74 26 марта 2018 | 14:08
И ведь не боятся арабы-шельмы, что их путин может нагнуть