Национальная авиакомпания Катара, Qatar Airways, намерена купить 25% акций московского аэропорта «Внуково»

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора авиакомпании Акбара аль-Бакера. Он отказался назвать сумму сделки. Чью долю во Внуково планируется приобрести, государства или частных собственников, пока не уточняется. «Внуково» — третий по объему пассажиропотока аэропорт в России.