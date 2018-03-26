Послы России в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в МИДы этих балтийских стран
Ранее британская пресса сообщала, что несколько стран ЕС могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля в знак солидарности с Великобританией.
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Ранее британская пресса сообщала, что несколько стран ЕС могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля в знак солидарности с Великобританией.
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Комментарии19
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idruker 26 марта 2018 | 13:45
Ну все. Щас по всему миру начнется. Погнали крысу!
polba 26 марта 2018 | 13:55
idruker: Не по миру. Только по британским (и американским) холуям.
idruker 26 марта 2018 | 14:00
polba: Можешь их называть как хочешь. Какая разница, какие ярлыки наклеиваит неуч, если он не понимает смысла написанного. Факты от этого все равно не меняются
vezdehod 26 марта 2018 | 14:18
После этого они будут утверждать. что они получили "удовольствие" от этих посещений на "Ковёр"
agamasat 26 марта 2018 | 13:46
Вой жён российских дипломатов теперь будет слышен не только на болотах Туманного Альбиона!)
idruker 26 марта 2018 | 13:47
agamasat: Не будет скышен. Его заглушит вой любовниц.
midnightblues 26 марта 2018 | 14:01
idruker: Говорят,от этого воя даже собака Степлтона подохла
ctalincnami 26 марта 2018 | 13:51
три деревни два села, моськи, знать они сильны что лают на Россию
navsegda 26 марта 2018 | 13:53
ctalincnami: они не лают , они мочатся
agamasat 26 марта 2018 | 13:59
ctalincnami: а вы попробуйте еще побандитствовать, помошенничать, пограбить... Конечно, Китай спасет россию от демографической катастрофы. Вояка хренов!
odobryam_s 26 марта 2018 | 14:00
ctalincnami: Да нет, это последствия успехов во внешней политике нашего Кощея Бессменного....
midnightblues 26 марта 2018 | 14:12
ctalincnami: Поддержим наших,братишка
Нехр на рижском взморье в сосновых лесах торчать
Добро пожаловать,герои,в совхож им ульянова-крупского,в пруду со стоком местной канализации все наладится
kinnlade 26 марта 2018 | 13:56
Ты виноват лишь в том , что хочется мне кушать.Странно и противно за всем этим наблюдать, ладно прибалты и наглы тут как говориться без комментариев , но сильнее всего удивляет и огорчает радость либероидов, ведь жрете все фейки как свиньи ,да еще и нахваливаете, еще. еще. еще !!!
agamasat 26 марта 2018 | 14:07
kinnlade: а может, это именно вы фейки жрете, и свиньи совсем не те?)
ancestor74 26 марта 2018 | 14:00
А это страны ЕС?
agamasat 26 марта 2018 | 14:10
ancestor74: но, совершенно точно - не сырьевая провинция или колония Китая!
scull 26 марта 2018 | 14:03
Проебалтовским дипработникам тоже не позавидуешь, дадут им пинка под ж_ пу и уедут они из Москвы в свой убогий совок ( А. Троицкий)...
goshan31 26 марта 2018 | 14:09
scull: Вы так не нервничайте , сударь!,
Или з/пл. Не поднимают ?
na_v_uho_donosser 26 марта 2018 | 14:11
И только российские дипломаты в Северной Корее спали спокойно, ехидно посмеиваясь во сне над своими коллегами.