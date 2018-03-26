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13:34, 26 марта 2018

Великобритания в ответ на химатаку в Солсбери намерена принять меры в отношении сомнительного российского капитала

Уже выданы ордера на арест, объявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его мнению, цель президента России – раскол между Лондоном и его союзниками, но  многие страны показали, что это невозможно.

Комментарии

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naivnyk 26 марта 2018 | 13:45

Очень одобряю ! Хотя там уже ничего нет )

astet 26 марта 2018 | 13:46

naivnyk: а разве Абрамович не в Великобритании?

danko1 26 марта 2018 | 13:56

astet: Ну сейчас Якунин с сыночками и прочее ворьё задергается.И не помогут путинскому защитничку, вытащившего его своим приказом генерала ФСБ из тюрьмы, 2 млн. фунтов, которые он потратил на отмывку своего награбленного.

brandfa 26 марта 2018 | 14:07

danko1: никуда они не задёргаются, потому что - "... бла-бла-бла-ния, решила в ответ на, бла-бла-бла, предпринять бла-бла-бла ". ))

vezdehod 26 марта 2018 | 14:15

Россия думала. что делает Великобритании лучше. но - получилось. как всегда.

polba 26 марта 2018 | 13:52

naivnyk: А куда делось?

naivnyk 26 марта 2018 | 13:57

polba: Вывели в офшоры) Хотя основные там и были и недвижимость в Британии тоже в офшорах , так что просто ПУК)

metlag 26 марта 2018 | 13:59

polba: Вот это то, чего они так боялись.
начнется конфискация собственности кремлинов и приближенных за границей и тогда из них веревки вить будут.

Вот почему у них истерика началась.

costs 26 марта 2018 | 13:45

а Великобритания раньше не понимала что деньги из Росси ворованные

vinibi 26 марта 2018 | 13:49

costs: costs: Тоже верно-прекрасно ведь знали, что бабки ворованные -но продолжали делать вид, что все нормально!!!

polba 26 марта 2018 | 13:50

costs: Разумеется понимала. Более того, радостно принимала и давала убежище тем, кто эти деньги туда вёз, отказывая в их выдаче. И это Британия делает не только в отношении России. Именно в Британии бесследно исчезли миллиарды Каддафи и Хуссейна.
И кстати, понимающие люди в первый же день после покушения на Скрипалей, прямо говорили - это типичная провокация с целью отъёма собственности. Полностью в английском стиле.

idruker 26 марта 2018 | 13:53

costs: Может и понимала. Какая разница? Теперь лафа закончилась, лавочка закрылась, правила изменились навсегда: вор должен сидеть в россии

kryymsdyk 26 марта 2018 | 13:47

То есть раньше деньги наших мафиози и коррупционеров их устраивали.

costs 26 марта 2018 | 13:52

kryymsdyk: интересно как будут конфисковывать всё нажитое непомерным трудом ))?

metlag 26 марта 2018 | 14:04

costs: Конфисковывать не будут. Без суда нельзя. Доказать, что ворованное трудно, данные можно получить только в России. Их не дадут.
Просто заморозят все счета и собственность до судебного решения.А это может быть очень надолго.
В США иранские активы были заморожены 35 лет, а половина и до сих пор заморожена.

neyexo 26 марта 2018 | 14:09

metlag: но хоть сохранны активы.
Если б активы заморозили в России .......

balya 26 марта 2018 | 14:09

costs: Ну, наверное, так же как у Скрынник 60 млн. евро: сначала арестовали, потом долго ждали решения российской прокуратуры, не дождались и разморозили счета. Теперь Скрынник может пользоваться этими сомнительно добытыми (т.е. уворованными у России) деньгами в своё удовольствие.

perestarok 26 марта 2018 | 13:49

"Великобритания в ответ на химатаку в Солсбери намерена принять меры в отношении сомнительного российского капитала"

Главный грабитель мира в своём репертуаре. Украдено было у российского народа, а присвоено будет банками Великобритании. Вор у вора дубинку украл.

naivnyk 26 марта 2018 | 13:52

perestarok: Ну вот представьте себе - у Вас есть много бабок в банках Британии, вы видите, что что буча начинается, а сидите и в носу ковыряете и слюну пускаете)) Или вы уже всё давно вывели? )

perestarok 26 марта 2018 | 13:59

naivnyk: " Или вы уже всё давно вывели? "

Тогда обо что речь? Их Пути 2 года назад предупреждал, что замучаются пыль глотать. Так если вывели, пусть англичане по бесятся. А если кто не вывел, то моё дело сторона. Мне эти деньги ни с какого бока не придут независимо останутся у олигархов или их бриты украдут.

pavel_svr 26 марта 2018 | 13:49

// Уже выданы ордера на арест...//
"В овет на химатаку", звучит конечно вызывающи. Почему для ареста сомнительного капитала, обязательно должно что-то произойти?! Получается закона нет, или он начинает работать, когда захочится?
Министр обороны выдает ордера на арест, министр культуры - лечит от гемароя.... Европа, блин.

balya 26 марта 2018 | 14:13

pavel_svr: А в России разве не так? Гинеколог отвечает за сельское хозяйство (Скрынник), биолог за всю энергетику, а затем за нанотехнологии (Чубайс); филолог за Роскосмос, а разведчики-юристы за экономику целой страны.

platonnekafrin 26 марта 2018 | 13:51

Хотел было посочувствовать новым жертвам англосаксов, но тут пришло уточненное требование об уплате налога на мое имущество и СМС об аресте банковского счета на новой карте "МИР".

a_111111 26 марта 2018 | 13:52

platonnekafrin: по требованию британских властей?

platonnekafrin 26 марта 2018 | 13:57

a_111111: пристав Ерофеева (без всяких "мисс" и "миссис") 3-й судебный участок Балашиха (это не в Англии).

kmrchik 26 марта 2018 | 13:52

`Чепуха! В России примут меры в отношении сомнительного британского капитала ! Вот тут то они и попрыгают!

piter777 26 марта 2018 | 13:53

как это нет как это нет там все наши миллиардеры и чиновничьи дети гражданство имеют и сомнительное имущество..

detul 26 марта 2018 | 13:55

Главное теперь не перепутать где сомнительные деньги, а где кристально честные, украденные из России уважаемыми в Британии ворами.

tridrikh 26 марта 2018 | 13:56

круто!!!

timber_head 26 марта 2018 | 13:57

А ведь и другие поддержат, думаю. Не позавидуешь "патриётам России". Все отбирут в конце-концов. Как там в мультике было? "Шо, выгнали? Теперь как я!"

tag188 26 марта 2018 | 14:02

Диаспора российских патриотов в Лондоне, вы это... держитесь там, хорошего настроения!

balya 26 марта 2018 | 14:05

Включила телевизор и случайно попала на интервью Путина. Он всегда такой сытый, довольный, вальяжный, ну прямо как блин в сметане, а здесь какой-то нервный, эмоциональный. Ну, думаю, где-то его "зацепили". Ага, вот оно где - уже подписаны ордера на арест сомнительных капиталов. Так ведь давно пора.

neyexo 26 марта 2018 | 14:05

А почему в ответ?
Раньше нельзя было? Если знали, что сомнительный

tag188 26 марта 2018 | 14:12

neyexo: Раньше нельзя было? Если знали, что сомнительный
======================
Это беспроигрышный козырь англичан, на который России симметрично ответить абсолютно нечем, и которым они прочно держат многих представителей российской "элиты" на поводке.
Вообще, не думаю, что даже сейчас они его используют по полной. Скорее, для демонстрации силы выборочно арестуют счета и недвижимость десятка представителей "элиты" второго-третьего эшелона.

goshan31 26 марта 2018 | 14:06

Сижу на попе ровно, поскольку в Англии не имею ни счетов, ни имущества.

leon0109 26 марта 2018 | 14:06

Давно назревшее решение. Его необходимо культивировать и в других цивилизованных странах.

(комментарий скрыт)

ladyirina 26 марта 2018 | 14:10

// ...цель президента России – раскол между Лондоном и его союзниками, но многие страны показали, что это невозможно. // ...........................................Столь дальновидная стратегия нашему Президенту недоступна. Всё проще: отравление Скрипаля - примитивная месть упрямой и злопамятной личности: маленького человека, много лет занимающего не своё место.

sir_charlie 26 марта 2018 | 14:12

Впервые слышу, что арестами воров типа чичваркина в Британии занимается не полиция, а Министерство обороны
Если так, то наверняка в стране объявлено военное положение.
А вся хлебобулочная и молочная индустрия национализированы и передана в ведения Совета труда и обороны имени Джозефа Сталина

alexander25101977 26 марта 2018 | 14:14

Вы что! Если арестовать счета, то Путин неожиданно "умрёт" от сердечной недостаточности на фоне "ярок выраженной шизофрении". Ему в этом помогут те, кто его сильно и горячо пока любит. Не тревожьте гнездо. Кто же нами править-то будет?

kapitankolbaskin 26 марта 2018 | 14:18

Надо и высерков патриотовских всех выслать к родным березкам...пусть сдадут нормы ГТО и пройдут НВП...
В Армию опять же призыв скоро

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