Агентство внутренней безопасности Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России
По некоторым данным, этот человек работал в одной из государственных структур и передавал российской стороне информацию об инвестиционных проектах, важную для национальной безопасности. В частности, подозреваемый имел доступ к материалам об энергетической инфраструктуре и проектам по снижению зависимости Польши от поставок российского газа. Официально российская сторона пока не прокомментировала сообщение о задержании шпиона.
Комментарии10
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val_9 26 марта 2018 | 13:43
закопал шифровку в парке... Боже, какой бред...
serg_e 26 марта 2018 | 13:45
Сказали, что здесь можно оставлять комментарии на смерть Мавроди. ТАК ВОТ. мой комментарий:
Что уж тут скажешь.... Уходит эпоха.
Что касается российского газового шпиона, то меня не очень взволновало.
brandfa 26 марта 2018 | 14:09
serg_e: кто сказал?
P.S. Мавроди r.i.p. - он был первым учителем непуганых идиотов. Именно после него, идиоты стали пуганными ... но, судя по всему, это им не помогло :(
vezdehod 26 марта 2018 | 14:13
Надо быть всегда готовым, что тебя могут отловить - Судьба однако.
pulalala 26 марта 2018 | 13:49
Герой России!!!
costs 26 марта 2018 | 13:55
Мавроди подох ! Закопайте гада на свалке . Одной сволочью меньше!!!
val_9 26 марта 2018 | 13:59
costs: Вы неправы. Мавроди - символ дебилизма, символ Скрепоносного Народа - ни делать нихуиа и все иметь
kottigr1 26 марта 2018 | 14:04
costs: Мавроди - это тот же Путин, только масштаб поменьше и "крыша" пожиже..
brandfa 26 марта 2018 | 14:14
kottigr1: не ... Путин это, скорее, сОтона ... а Мавроди, всё-таки - человек.
ostapbey 26 марта 2018 | 14:06
Вообще-то
бумажка с портретом Мавроди, это КРИПТОВАЛЮТА в российском исполнении!!
Даже..