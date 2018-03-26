В Москве, на 63-м году, скончался известный бизнесмен, основатель «МММ» Сергей Мавроди
По информации МК, Мавроди был госпитализирован накануне с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в сердце. Скорую вызвал случайный прохожий. Источники РБК утверждают, что Мавроди госпитализировали из квартиры на Комсомольском проспекте.
Бизнесмен было доставлен в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось.
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