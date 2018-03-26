В Москве, на  63-м году, скончался известный бизнесмен, основатель «МММ» Сергей Мавроди

По информации МК, Мавроди был госпитализирован накануне с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в сердце. Скорую вызвал случайный прохожий. Источники РБК утверждают, что Мавроди госпитализировали из квартиры на Комсомольском проспекте.

Бизнесмен было доставлен в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось.