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13:30, 26 марта 2018

Шестьдесят четыре человека погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово

Под завалами в здании остаются еще шесть человек, — сообщает МЧС. Глава ведомства Владимир Пучков подчеркнул, что спасатели работают с риском для жизни – конструкция здания неустойчива.
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим. Семьям выплатят по одному миллиону рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам очевидцев, в момент возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация и организованной эвакуации не было. Задержаны четыре человека, в том числе у руководитель управляющей компании, которая обслуживала торговый центр и арендатор помещения, где предположительно находился эпицентр возгорания. По разным данным, это либо комната отдыха для детей, либо кинозал.

Комментарии

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captain_ 26 марта 2018 | 13:40

Из всех зол РФии - трусость и подлость русского человека - стоят на первых местах.

Их убивают, насилуют и унижают, грабят и посылают на убой, сжигают в ресторанах и кинотеатрах, взрывают в собственных домах. в метро и автобусах. Русские будут молчать и бояться...

cattt 26 марта 2018 | 13:41

captain_: Судя по количеству жертв это похоже на хорошо спланированный теракт. ИГИЛ радостно потирает руки и может вполне взять на себя организацию этого пожара,

kottigr1 26 марта 2018 | 14:02

cattt: Шестьдесят четыре человека погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово
Под завалами в здании остаются еще шесть человек, — сообщает МЧС…
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Похоже, что с верху спустили план.. "За Путина" чуть больше 70% как и количество жертв - около 70-ти..
Повторяется старик.. !

cattt 26 марта 2018 | 13:43

captain_: Золотые слова!

sg77g 26 марта 2018 | 13:52

captain_:
У твоих хозяев в Лондоне пожар в доме унес жизни около 100 человек. Революция была? Их и автомобилями давят и головы режут, а англичане (немцы, американцы) будут молчать и молиться
Хоть сейчас бы помолчал, уёбище...

skolzki 26 марта 2018 | 13:52

captain_: Хохлятина ты тухлая , там твоих удодов недоэвропейцев десятками каждый день хоронят по щеневмерле иди их оплакивай

skolzki 26 марта 2018 | 13:58

captain_: Теперь хохол ты нас сделал добрее , теперь мы с твоими пленными которые выходили сотнями из Изваринского котла на границу с РФ будем конечнее гуманнее

calorad 26 марта 2018 | 13:43

Мои источники говорят о примерно 200 трупах.

cattt 26 марта 2018 | 13:45

Молчите и дальше РАБЫ божии, а вас ваша любимая власть дубинами по мордам и сжигать !!!

neyexo 26 марта 2018 | 13:45

Траур только в Кемеровской области.

x_signal 26 марта 2018 | 13:49

Занижают цифры похоже.

sunday_refugee 26 марта 2018 | 13:50

Это трагедия национального масштаба, вне всякого сомнения.

max3446 26 марта 2018 | 13:51

Судя по новостям, запрет на проведение проверок, в том числе противопожарных, бел введен с подачи либерастни. ну как, либералы, вы готовы на себя взять ответственность за пожар и гибель людей?

vlad_sabbath 26 марта 2018 | 13:59

max3446: Врешь, портянка! Это не запрет, а коррупция, порожденная путинской системой. Хоть бы во время национальной трагедии не вонял бы, сволочь.

max3446 26 марта 2018 | 14:05

vlad_sabbath: либеральный «Грефовский закон», запрещающий проверять объекты бизнеса, ранее 3-х лет, а потом опять через 3-года, вот одна из причин трагедии. Внимательно читаем начало - ЛИБЕРАЛЬНЫЙ закон...

kir_pich_101 26 марта 2018 | 13:52

Масштаб трагедии огромен.
Мои соболезнования.

gramotei 26 марта 2018 | 13:56

А В ЮТУБЕ ГОВОРЯТ О 170 ПОГИБШИХ..................

aisterh 26 марта 2018 | 14:06

gramotei: Причем почти все - дети. Бесланом начал бесланом и закончит

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