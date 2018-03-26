Шестьдесят четыре человека погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово

Под завалами в здании остаются еще шесть человек, — сообщает МЧС. Глава ведомства Владимир Пучков подчеркнул, что спасатели работают с риском для жизни – конструкция здания неустойчива.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим. Семьям выплатят по одному миллиону рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам очевидцев, в момент возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация и организованной эвакуации не было. Задержаны четыре человека, в том числе у руководитель управляющей компании, которая обслуживала торговый центр и арендатор помещения, где предположительно находился эпицентр возгорания. По разным данным, это либо комната отдыха для детей, либо кинозал.