Шестьдесят четыре человека погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово
Под завалами в здании остаются еще шесть человек, — сообщает МЧС. Глава ведомства Владимир Пучков подчеркнул, что спасатели работают с риском для жизни – конструкция здания неустойчива.
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим. Семьям выплатят по одному миллиону рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам очевидцев, в момент возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация и организованной эвакуации не было. Задержаны четыре человека, в том числе у руководитель управляющей компании, которая обслуживала торговый центр и арендатор помещения, где предположительно находился эпицентр возгорания. По разным данным, это либо комната отдыха для детей, либо кинозал.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
captain_ 26 марта 2018 | 13:40
Из всех зол РФии - трусость и подлость русского человека - стоят на первых местах.
Их убивают, насилуют и унижают, грабят и посылают на убой, сжигают в ресторанах и кинотеатрах, взрывают в собственных домах. в метро и автобусах. Русские будут молчать и бояться...
cattt 26 марта 2018 | 13:41
captain_: Судя по количеству жертв это похоже на хорошо спланированный теракт. ИГИЛ радостно потирает руки и может вполне взять на себя организацию этого пожара,
kottigr1 26 марта 2018 | 14:02
cattt: Шестьдесят четыре человека погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово
Под завалами в здании остаются еще шесть человек, — сообщает МЧС…
-----------------------------------------------------------------------------
Похоже, что с верху спустили план.. "За Путина" чуть больше 70% как и количество жертв - около 70-ти..
Повторяется старик.. !
cattt 26 марта 2018 | 13:43
captain_: Золотые слова!
sg77g 26 марта 2018 | 13:52
captain_:
У твоих хозяев в Лондоне пожар в доме унес жизни около 100 человек. Революция была? Их и автомобилями давят и головы режут, а англичане (немцы, американцы) будут молчать и молиться
Хоть сейчас бы помолчал, уёбище...
skolzki 26 марта 2018 | 13:52
captain_: Хохлятина ты тухлая , там твоих удодов недоэвропейцев десятками каждый день хоронят по щеневмерле иди их оплакивай
skolzki 26 марта 2018 | 13:58
captain_: Теперь хохол ты нас сделал добрее , теперь мы с твоими пленными которые выходили сотнями из Изваринского котла на границу с РФ будем конечнее гуманнее
calorad 26 марта 2018 | 13:43
Мои источники говорят о примерно 200 трупах.
cattt 26 марта 2018 | 13:45
Молчите и дальше РАБЫ божии, а вас ваша любимая власть дубинами по мордам и сжигать !!!
neyexo 26 марта 2018 | 13:45
Траур только в Кемеровской области.
x_signal 26 марта 2018 | 13:49
Занижают цифры похоже.
sunday_refugee 26 марта 2018 | 13:50
Это трагедия национального масштаба, вне всякого сомнения.
max3446 26 марта 2018 | 13:51
Судя по новостям, запрет на проведение проверок, в том числе противопожарных, бел введен с подачи либерастни. ну как, либералы, вы готовы на себя взять ответственность за пожар и гибель людей?
vlad_sabbath 26 марта 2018 | 13:59
max3446: Врешь, портянка! Это не запрет, а коррупция, порожденная путинской системой. Хоть бы во время национальной трагедии не вонял бы, сволочь.
max3446 26 марта 2018 | 14:05
vlad_sabbath: либеральный «Грефовский закон», запрещающий проверять объекты бизнеса, ранее 3-х лет, а потом опять через 3-года, вот одна из причин трагедии. Внимательно читаем начало - ЛИБЕРАЛЬНЫЙ закон...
kir_pich_101 26 марта 2018 | 13:52
Масштаб трагедии огромен.
Мои соболезнования.
gramotei 26 марта 2018 | 13:56
А В ЮТУБЕ ГОВОРЯТ О 170 ПОГИБШИХ..................
aisterh 26 марта 2018 | 14:06
gramotei: Причем почти все - дети. Бесланом начал бесланом и закончит