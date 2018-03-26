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13:05, 26 марта 2018

Руководители дипведомств России в Польше, Латвии, Литве и Эстонии приглашены в МИДы этих стран

Официальные причины пока не названы. Ранее предполагалось, что именно эти страны объявят о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по делу Сергея Скрипаля.

Комментарии

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nik213 26 марта 2018 | 13:25

Началось! Даже миниатюрные страны утрут нос плешивому - победителю всех и всего. Ха-ха...

kottigr1 26 марта 2018 | 13:30

nik213: Рад за российских дипломатов..
Наконец-то они вырвутся из этого тлетворного, загнивающего Ада, где правят либеральные геи и арабы, и смогут обнять родные русские березки, будут дышать полной грудью сельский запах черноземья, твердой поступью мять российское бездорожье и спать в душистых луговых стогах российских полей...
Родина ждет вас, сыны !

xoxlbizombi 26 марта 2018 | 13:35

Холуйство - историческая черта прибалтов.

zztop1960 26 марта 2018 | 13:39

xoxlbizombi: А перед кем холуйствуют Германия и Франция , да и США ? Перед Великобританией ?

xoxlbizombi 26 марта 2018 | 13:42

zztop1960: Шпрота, утешай себя тем, что холуйствуете не в одиночку.

staor 26 марта 2018 | 13:35

kottigr1: Супер!!!!!!

kapitankolbaskin 26 марта 2018 | 13:44

kottigr1: теперь можнго еще за коленки щупать ...депутатш например...внучек декана Третькова при встрече. Ниче в этом такого нет .
Каждого патрика-запутинца в лифте поджидает свой леня слуцкий !!! Да будет так !!!

flotskyi 26 марта 2018 | 13:32

nik213: эти сявки сами даже пукнуть бояться без разрешения США.

sergeev67 26 марта 2018 | 13:45

flotskyi: эти сявки сами даже пукнуть бояться без разрешения США.

За то Путин пукает без чьего-то разрешения. В собственный нос, что характерно.
Из принципа!

vilingrad 26 марта 2018 | 13:27

Опять российским официальным представителям показывают средний палец. Не уважают, лилипуты великую Империю:(

avp235 26 марта 2018 | 13:29

Тому, кто не соблюдает нормы приличия, указывают на дверь.

navsegda 26 марта 2018 | 13:29

Чё-та как-то не испугался никто страшных мультиков про летающие вундервафли на ядерных дровах , чем теперь удивлять и смешить мир будет Вова ?

zztop1960 26 марта 2018 | 13:34

navsegda: Как дурят портянок российские власти- Супер секретное российское оружие Путина , куча канализационных и дымовых труб. В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу. Портал Defence Blog обратил внимание на сюжет телеканала «Россия 24» о применении в России различных лазерных систем. Судя по записи, которая доступна на сайте Вести.Ru, а также на YouTube-канале «России 24», одна из труб представляет собой обычную полимерную (пластиковую) трубу диаметром примерно 100−110 миллиметров с резиновым уплотнительным кольцом. https://tjournal.ru/68148-novoe-lazernoe-oruzhie-iz-kanalizacionnyh-trub

jetsam 26 марта 2018 | 13:40

zztop1960: и чего крамольного? все известно даавно - дерьмо и является основным оружием скрепоносной россии.
это, конечно, секрет полишинеля...

sg77g 26 марта 2018 | 13:37

В Приебалтии дипломаты наверняка учились еще вместе с Российскими. На офицальной части зачитают нужные протоколы, а в курилке будут плакаться, - "Простите ради бога, мужики. Ну мы ведь люди подневольные, как и наше руководство. Гаркнут на Далю в Фашиктоне, а она с коммомольской юности привыкла приказы выполнять неукоснительно. Что тут поделаешь? А у нас семьи.."

avp235 26 марта 2018 | 13:42

sg77g:
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о выдаче ордеров на арест российских активов сомнительного происхождения, об этом он заявил на пресс-конференции в Таллинне в понедельник.

"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", - сказал британский министр.

sg77g 26 марта 2018 | 13:45

avp235:
Так у них там в руках 100% кандидаты: Ходорковский, Абрамович и т.д. Начинать так с "первопроходцев"..

tag188 26 марта 2018 | 13:40

Ну, в добрый путь! Собирайте вещички, российские дипломаты!
Вас ждет Афганистан, Таджикистан, Зимбабве, и кому очень повезет -- Сирия с другом Асадом и благодарным сирийским народом! Заслужили! Уж представляю, как вы намучались в этих европах во враждебном окружении!

ka_mate 26 марта 2018 | 13:43

Надо дать взятки министрам иностранных дел этих государств,
может передумают.

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