Руководители дипведомств России в Польше, Латвии, Литве и Эстонии приглашены в МИДы этих стран
Официальные причины пока не названы. Ранее предполагалось, что именно эти страны объявят о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по делу Сергея Скрипаля.
Комментарии19
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nik213 26 марта 2018 | 13:25
Началось! Даже миниатюрные страны утрут нос плешивому - победителю всех и всего. Ха-ха...
kottigr1 26 марта 2018 | 13:30
nik213: Рад за российских дипломатов..
Наконец-то они вырвутся из этого тлетворного, загнивающего Ада, где правят либеральные геи и арабы, и смогут обнять родные русские березки, будут дышать полной грудью сельский запах черноземья, твердой поступью мять российское бездорожье и спать в душистых луговых стогах российских полей...
Родина ждет вас, сыны !
xoxlbizombi 26 марта 2018 | 13:35
Холуйство - историческая черта прибалтов.
zztop1960 26 марта 2018 | 13:39
xoxlbizombi: А перед кем холуйствуют Германия и Франция , да и США ? Перед Великобританией ?
xoxlbizombi 26 марта 2018 | 13:42
zztop1960: Шпрота, утешай себя тем, что холуйствуете не в одиночку.
staor 26 марта 2018 | 13:35
kottigr1: Супер!!!!!!
kapitankolbaskin 26 марта 2018 | 13:44
kottigr1: теперь можнго еще за коленки щупать ...депутатш например...внучек декана Третькова при встрече. Ниче в этом такого нет .
Каждого патрика-запутинца в лифте поджидает свой леня слуцкий !!! Да будет так !!!
flotskyi 26 марта 2018 | 13:32
nik213: эти сявки сами даже пукнуть бояться без разрешения США.
sergeev67 26 марта 2018 | 13:45
flotskyi: эти сявки сами даже пукнуть бояться без разрешения США.
За то Путин пукает без чьего-то разрешения. В собственный нос, что характерно.
Из принципа!
vilingrad 26 марта 2018 | 13:27
Опять российским официальным представителям показывают средний палец. Не уважают, лилипуты великую Империю:(
avp235 26 марта 2018 | 13:29
Тому, кто не соблюдает нормы приличия, указывают на дверь.
navsegda 26 марта 2018 | 13:29
Чё-та как-то не испугался никто страшных мультиков про летающие вундервафли на ядерных дровах , чем теперь удивлять и смешить мир будет Вова ?
zztop1960 26 марта 2018 | 13:34
navsegda: Как дурят портянок российские власти- Супер секретное российское оружие Путина , куча канализационных и дымовых труб. В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу. Портал Defence Blog обратил внимание на сюжет телеканала «Россия 24» о применении в России различных лазерных систем. Судя по записи, которая доступна на сайте Вести.Ru, а также на YouTube-канале «России 24», одна из труб представляет собой обычную полимерную (пластиковую) трубу диаметром примерно 100−110 миллиметров с резиновым уплотнительным кольцом. https://tjournal.ru/68148-novoe-lazernoe-oruzhie-iz-kanalizacionnyh-trub
jetsam 26 марта 2018 | 13:40
zztop1960: и чего крамольного? все известно даавно - дерьмо и является основным оружием скрепоносной россии.
это, конечно, секрет полишинеля...
sg77g 26 марта 2018 | 13:37
В Приебалтии дипломаты наверняка учились еще вместе с Российскими. На офицальной части зачитают нужные протоколы, а в курилке будут плакаться, - "Простите ради бога, мужики. Ну мы ведь люди подневольные, как и наше руководство. Гаркнут на Далю в Фашиктоне, а она с коммомольской юности привыкла приказы выполнять неукоснительно. Что тут поделаешь? А у нас семьи.."
avp235 26 марта 2018 | 13:42
sg77g:
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о выдаче ордеров на арест российских активов сомнительного происхождения, об этом он заявил на пресс-конференции в Таллинне в понедельник.
"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", - сказал британский министр.
sg77g 26 марта 2018 | 13:45
avp235:
Так у них там в руках 100% кандидаты: Ходорковский, Абрамович и т.д. Начинать так с "первопроходцев"..
tag188 26 марта 2018 | 13:40
Ну, в добрый путь! Собирайте вещички, российские дипломаты!
Вас ждет Афганистан, Таджикистан, Зимбабве, и кому очень повезет -- Сирия с другом Асадом и благодарным сирийским народом! Заслужили! Уж представляю, как вы намучались в этих европах во враждебном окружении!
ka_mate 26 марта 2018 | 13:43
Надо дать взятки министрам иностранных дел этих государств,
может передумают.