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13:04, 26 марта 2018

МЧС: Спасение людей в ТЦ в Кемерово осложнялось обрушениями конструкций, а также взрывом газового баллона

Об этом рассказал ТАСС зам.начальника Управления МЧС по Кемеровской области Владимир Тихомирова. По его словам, на момент прибытия первых подразделений с четвёртого этажа уже шёл густой дым. Задымление было настолько сильным, что было не понятно, что загорелось. Людей спасали при помощи различных условий и пожарных подъёмных механизмов. Таким образом удалось спасти более ста человек.
В оперативном штабе признали, что часть дверей, предназначенных для эвакуации, была закрыта. Кроме того, помещения кинозалов были обиты горючим пластиком и утеплителем, который практически не поддавался тушению

Комментарии

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mikhail_spb_ 26 марта 2018 | 13:13


И тут не обошлось без вездесущих проклятых газовых баллонов.
Кстати, а кто виноват, что пожарные приехали так поздно?
Они ведь не из другого города ехали?

metlag 26 марта 2018 | 13:22

mikhail_spb_: Кроме того, помещения кинозалов были обиты горючим пластиком и утеплителем, который практически не поддавался тушению.
=================================
При приемке помещений 4 года назад они этот пластик и утеплитель не видели? О свойствах его ничего не знали?
За каким хъром тогда Госпожнадзор существует?

stas_russkiy 26 марта 2018 | 13:40

metlag: "...При приемке помещений 4 года назад они этот пластик и утеплитель не видели?..."

И два года назад тоже не видели...

"По данным базы СПАРК инспекция по пожарному надзору не выявила нарушений в ТЦ «Зимняя Вишня» в 2016 году.
Пользователи социальных сетей обнаружили документы плановой выездной проверки пожарной безопасности ТЦ «Зимняя Вишня» по адресу Кемеровская область, город Кемерово, пр. Ленина 35, которая проводилась государственным инспектором Москалевой Дарьей Дмитриевной в 2016 году. Акт был составлен 6 июля 2016 года, и в ходе инспекции нарушений выявлено не было."

https://rusmonitor.com/pozharnaya-inspekciya-proveryala-tc-zimnyaya-vishnya-i-narushenijj-ne-vyyavila.html

metlag 26 марта 2018 | 13:55

stas_russkiy: А вячерась ихний начальник жэалился, что они никак не могли этот ТРЦ проверить, т.к. он у них числился объектом малого бизнеса.
-------------
Проверить торговый центр надзорные органы должны были ещё пару лет назад. Но поскольку это объект малого бизнеса, в отношении него действуют так называемые «надзорные каникулы», сообщает ТАСС.

jetsam 26 марта 2018 | 13:43

metlag: вы, это, не трогайте пожарный надзор - это 99% посетителей тренажорных залов, клиник похудания, покупателей "здоровое низкокалорийное", бутиков "все для 99 размера"...
вы чего - несколько млн человек работают на эти бочки жира...

ugas 26 марта 2018 | 13:47

metlag: У нас все надзоры - только для отъема денег.

alexander25101977 26 марта 2018 | 14:05

metlag: Коррупция, батенька, коррупция.

kottigr1 26 марта 2018 | 13:24

mikhail_spb_:
Виноват всегда лишь он
- этот газовый баллон..
Он-проклятый гадит вечно
Президенту как шпион..

sg77g 26 марта 2018 | 13:31

mikhail_spb_:
КАк раз в субботу ездили на наш один такой рынок. На общественном транспорте. так как знаю что там будет. Не протолкнуться от авто. Для проезда остается одна полоса. Машины идут потоком. Я невольно сказал что заглохни одна - все встанем колом и не проедет ни скорая ни пожарные. Эот надо или все улицы расширять, или переносить всеэти комплексы за город, что нереально ни то не другое. Значит закрывать. ..

brandfa 26 марта 2018 | 13:38

sg77g: Скорые и пожарные проедут по встречной - им можно. Вот только беда в том, что в результате "оптимизации" скорых и от пожарных становится всё меньше и меньше.

kryymsdyk 26 марта 2018 | 13:21

Негорючие акустические панели для залов - 3000 руб/м2

kryymsdyk 26 марта 2018 | 13:25

kryymsdyk: а есть и попроще шведские 590
руб

gvs 26 марта 2018 | 13:41

kryymsdyk: Могут использоваться в качестве заменителя напалма и белого фосфора - тоже "практически не поддаются тушению" (с)

kryymsdyk 26 марта 2018 | 13:45

gvs: не, они из базальтового волокна (каменная вата), специально для кинотеатров. Звук глушат долбисурраунд. Не горит минеральная вата

jetsam 26 марта 2018 | 13:37

@Людей спасали при помощи различных условий @
раз пять прочитал - не понял.
что за условия? скрепы что ли???????

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