Власти Кемеровской области выделят средства на похороны погибших в результате пожара в торговом центре
Ранее губернатор Аман Тулеев распорядился предоставить семьям, у которых есть погибшие, по 1 миллиону рублей. Он пообещал, что с каждой семьёй будут работать психологи, врачи и всем будет оказана социальная помощь. «Те, кто в больницах, за ними особый уход. Лекарства, медикаменты все есть, и вся необходимая помощь оказывается. А теперь предметно с теми, в зависимости от того, кто как пострадал, будет определяться отдельно размер помощи, оказание того, что они просят», — сказал Тулеев. Губернатор отметил, что среди погибших есть его близкий родственник – девочка. Тулеев выразил благодарность МЧС за оперативность и счёл нужным отметить президента. «Конечно, велика роль главы государства. Казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке он лично позвонил, определил меры и просил передать соболезнования семьям погибших».
Комментарии12
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bozk 26 марта 2018 | 13:15
Даже во время трагедии Тулеев успел лизнуть президенту
kottigr1 26 марта 2018 | 13:18
bozk: Сейчас раздадут родителям погибших детей их "президентские гранты"...
prutkov100 26 марта 2018 | 13:37
..Ранее губернатор Аман Тулеев распорядился предоставить семьям, у которых есть погибшие, по 1 миллиону рублей....
Слышь , тулеев ? Сколько там погибших ? Даже по самым скромным подсчетам более сотни и не надо пропавших без вести считать живыми , список погибших будет только расти . И всем с барского плеча по миллиону ? А , вы козлы не пробовали эти миллионы пустить на нормальное содержание таких заведений ? Тогда может быть и не было столько горя и разрушенных жизней . Но вам тварям от власти нужно только бабло и безмятежное существование ваших выбл@дков на ненавистном западе . Мрази вы все , вместе с вашим "бессмертным" паханом !
gardaratat 26 марта 2018 | 13:39
kottigr1:
какая щедрость)... бесплатно закопают)...
ведь для обслуживания трубы надо совсем мало людей...
alexander25101977 26 марта 2018 | 13:27
bozk: Так он и "Семье" при Ельцине лизал. Это та ещё проститутка. Поэтому и правит из реанимаций.
ugas 26 марта 2018 | 13:36
bozk: Президент - главный виновник российского бардака, из-за которого погибают дети.
cattt 26 марта 2018 | 13:16
Молчите и дальше РАБЫ божии, вас будут дубинами и сжигать ваша любимая власть !!!
benga_medok 26 марта 2018 | 13:26
"Конечно, велика роль главы государства. Казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке он лично позвонил, определил меры"
В это невозможно поверить ! Тулеев, что этим хотел сказать ? Что они сидели и ждали, когда позвонит Путин и лично определит меры ? Тогда подобных трагедий нам не избежать в будущем !
А роль в этой трагедии главы государства действительно велика ! Именно он и созданная им вертикаль и коррупция - главные виновники трагедии !
ihtamnet 26 марта 2018 | 13:35
Какой цинизм, о боже. У него самого погибла родственница, а он президента хвалит, который соизволил лично позвонить.... Занавес...
ugas 26 марта 2018 | 13:39
ihtamnet: У власти - одни подонки, в том числе и выжившие из ума.
ihtamnet 26 марта 2018 | 13:41
ugas: Не думаю, что они выжили из ума. Просто охренели от вседозволенности.
doxerom 26 марта 2018 | 13:44
А с какого бодуна все траты из бюджета, может надо взыскать все необходимые суммы с виновников трагедии или они опять все уехали за бугор.