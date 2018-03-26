Власти Кемеровской области выделят средства на похороны погибших в результате пожара в торговом центре

Ранее губернатор Аман Тулеев распорядился предоставить семьям, у которых есть погибшие, по 1 миллиону рублей. Он пообещал, что с каждой семьёй будут работать психологи, врачи и всем будет оказана социальная помощь. «Те, кто в больницах, за ними особый уход. Лекарства, медикаменты все есть, и вся необходимая помощь оказывается. А теперь предметно с теми, в зависимости от того, кто как пострадал, будет определяться отдельно размер помощи, оказание того, что они просят», — сказал Тулеев. Губернатор отметил, что среди погибших есть его близкий родственник – девочка. Тулеев выразил благодарность МЧС за оперативность и счёл нужным отметить президента. «Конечно, велика роль главы государства. Казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке он лично позвонил, определил меры и просил передать соболезнования семьям погибших».