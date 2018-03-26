Более 60 человек стали жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков: «В результате этой чрезвычайной ситуации, к сожалению, погибло 64 человека. Из 64 мы еще не подняли 6 человек. Осуществляется процедура генной экспертизы, которая точно определит количество взрослых и детей. 64 — окончательная цифра. Продолжаем дотушивание, к сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление в завалах, сейчас оно переходит в активную фазу, продолжаем борьбу по этим точкам». По факту пожара следственный комитет возбудил уголовное дело. Его будет расследовать центральный аппарат ведомства.
Комментарии21
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mikhail_spb_ 26 марта 2018 | 13:10
Осталось выяснить, насколько "более" 60 человек.
kottigr1 26 марта 2018 | 13:16
mikhail_spb_: Сейчас стартанут путинские "соколы" из МЧС, настрочат тома предписаний владельцам ТЦ, магазинов, офисов.. которым, что бы выполнить все эти акты нужно будет где-то достать денег ещё столько же. сколько стоят их здания.. А следом приедут парни с "холодными головами, горячими сердцами и чистыми руками", которые предложат бесплатно забрать имущество предпринимателей, избавив их от тягостной обузы.
cattt 26 марта 2018 | 13:21
kottigr1: ИГИЛ радостно потирает руки, может вполне взять на себя устройство этого пожара, судя по количеству жертв это похоже на хорошо спланированный теракт.
chubazzl 26 марта 2018 | 13:28
kottigr1: Ну при ваших-то соколах люди в центре Москвы подъездами пропадали и ничего, а потом их квартиры переходили почему-то к новым владельцам, а сейчас просто продолжение.
kottigr1 26 марта 2018 | 13:33
chubazzl: Это ты про те времена вспомнил, когда Путин рейдерством занимался ?.. Странно, что бывшие КГБшники - нынешние ФСБшники живут именно в тех квартирах о которых ты вспомнил..
chubazzl 26 марта 2018 | 14:05
kottigr1: так я и говорю - сейчас просто продолжение банкета, но кто начал этот банкет?
kottigr1 26 марта 2018 | 14:09
chubazzl: кто начал этот банкет?
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Царь и ВКП(б)... Требуете продолжения банкета ?
chubazzl 26 марта 2018 | 14:15
kottigr1: Не говорите глупостей, вы ещё Мамая вспомните, все понимают, откуда всё началось.
r88w556xl4 26 марта 2018 | 13:16
Никаких террористов не надо, пока халатность - норма жизни.
vinibi 26 марта 2018 | 13:27
r88w556xl4: Главная халатность вот уже 18 лет засиделась в кремле---но вы холопы по-прежнему его вылизываете с неистовой силой!!!
captain_ 26 марта 2018 | 13:34
Сначала Крымск замалчивали, теперь Кемерово...
Они реально думают что народ настолько тупой, что не узнает правду!
bozk 26 марта 2018 | 13:13
Белые Каски гадят нам, нет никаких погибших
newsman2013 26 марта 2018 | 13:19
Собалезную. Очень жалко летей.
max3446 26 марта 2018 | 13:28
Кто знает, в Кемерово есть штаб ничтожества наврального?
ugas 26 марта 2018 | 13:34
max3446: Там огромный штаб окурочного ничтожества.
nik213 26 марта 2018 | 13:39
max3446: Плешивого лизаблюд! Причем тут Лёха? Дети погибли! Слышишь, мразь?
max3446 26 марта 2018 | 13:40
nik213: я где то отрицал гибель детей? Напротив, соболезную всем родственник и друзьям погибших.
wuwer 26 марта 2018 | 13:42
max3446: .Юрист из села под Ёбургом, ты там в осаде от пиндосов, навальнят и хохлов отстреливаешься или в заградотряде пулемётом всех на минные поля загоняешь?
alexander25101977 26 марта 2018 | 13:32
пучДемон кремлёвский продолжает протушивание? Овощного рагу? Протушивание продолжает не пучДемон, а пожарники. И чего туда припёрся? Какой толк? Чтобы сообщить о количестве жертв. Или.. нет, чтобы проконтролировать сообщение о количестве жертв.
nik213 26 марта 2018 | 13:34
Мудак! Тебе бы в отставку, да что б не посадили. Но за плешивым ты как за каменной стеной. Мразь!
mamiluk 26 марта 2018 | 13:38
инфу ,гады...дают дозированно...(боятся кипиша)погибло более сотни человек...Неудивлюсь если все свалят на украинцев и госдеп...на сайте уже отметился один долб...б в пиджаке...-оказывается во всем виноваты "либерасты"...