Z Архив новостей новости
5 21 6 9608
13:03, 26 марта 2018

Более 60 человек стали жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков: «В результате этой чрезвычайной ситуации, к сожалению, погибло 64 человека. Из 64 мы еще не подняли 6 человек. Осуществляется процедура генной экспертизы, которая точно определит количество взрослых и детей. 64 — окончательная цифра. Продолжаем дотушивание, к сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление в завалах, сейчас оно переходит в активную фазу, продолжаем борьбу по этим точкам». По факту пожара следственный комитет возбудил уголовное дело. Его будет расследовать центральный аппарат ведомства.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 26 марта 2018 | 13:10


Осталось выяснить, насколько "более" 60 человек.

kottigr1 26 марта 2018 | 13:16

mikhail_spb_: Сейчас стартанут путинские "соколы" из МЧС, настрочат тома предписаний владельцам ТЦ, магазинов, офисов.. которым, что бы выполнить все эти акты нужно будет где-то достать денег ещё столько же. сколько стоят их здания.. А следом приедут парни с "холодными головами, горячими сердцами и чистыми руками", которые предложат бесплатно забрать имущество предпринимателей, избавив их от тягостной обузы.

cattt 26 марта 2018 | 13:21

kottigr1: ИГИЛ радостно потирает руки, может вполне взять на себя устройство этого пожара, судя по количеству жертв это похоже на хорошо спланированный теракт.

chubazzl 26 марта 2018 | 13:28

kottigr1: Ну при ваших-то соколах люди в центре Москвы подъездами пропадали и ничего, а потом их квартиры переходили почему-то к новым владельцам, а сейчас просто продолжение.

kottigr1 26 марта 2018 | 13:33

chubazzl: Это ты про те времена вспомнил, когда Путин рейдерством занимался ?.. Странно, что бывшие КГБшники - нынешние ФСБшники живут именно в тех квартирах о которых ты вспомнил..

chubazzl 26 марта 2018 | 14:05

kottigr1: так я и говорю - сейчас просто продолжение банкета, но кто начал этот банкет?

kottigr1 26 марта 2018 | 14:09

chubazzl: кто начал этот банкет?
--------------------------------------------------------------------
Царь и ВКП(б)... Требуете продолжения банкета ?

chubazzl 26 марта 2018 | 14:15

kottigr1: Не говорите глупостей, вы ещё Мамая вспомните, все понимают, откуда всё началось.

r88w556xl4 26 марта 2018 | 13:16

Никаких террористов не надо, пока халатность - норма жизни.

vinibi 26 марта 2018 | 13:27

r88w556xl4: Главная халатность вот уже 18 лет засиделась в кремле---но вы холопы по-прежнему его вылизываете с неистовой силой!!!

captain_ 26 марта 2018 | 13:34

Сначала Крымск замалчивали, теперь Кемерово...
Они реально думают что народ настолько тупой, что не узнает правду!

bozk 26 марта 2018 | 13:13

Белые Каски гадят нам, нет никаких погибших

newsman2013 26 марта 2018 | 13:19

Собалезную. Очень жалко летей.

max3446 26 марта 2018 | 13:28

Кто знает, в Кемерово есть штаб ничтожества наврального?

ugas 26 марта 2018 | 13:34

max3446: Там огромный штаб окурочного ничтожества.

nik213 26 марта 2018 | 13:39

max3446: Плешивого лизаблюд! Причем тут Лёха? Дети погибли! Слышишь, мразь?

max3446 26 марта 2018 | 13:40

nik213: я где то отрицал гибель детей? Напротив, соболезную всем родственник и друзьям погибших.

wuwer 26 марта 2018 | 13:42

max3446: .Юрист из села под Ёбургом, ты там в осаде от пиндосов, навальнят и хохлов отстреливаешься или в заградотряде пулемётом всех на минные поля загоняешь?

alexander25101977 26 марта 2018 | 13:32

пучДемон кремлёвский продолжает протушивание? Овощного рагу? Протушивание продолжает не пучДемон, а пожарники. И чего туда припёрся? Какой толк? Чтобы сообщить о количестве жертв. Или.. нет, чтобы проконтролировать сообщение о количестве жертв.

nik213 26 марта 2018 | 13:34

Мудак! Тебе бы в отставку, да что б не посадили. Но за плешивым ты как за каменной стеной. Мразь!

mamiluk 26 марта 2018 | 13:38

инфу ,гады...дают дозированно...(боятся кипиша)погибло более сотни человек...Неудивлюсь если все свалят на украинцев и госдеп...на сайте уже отметился один долб...б в пиджаке...-оказывается во всем виноваты "либерасты"...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 437 6 7059 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 330 6 7687 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 262 6 7739 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Виноваты в этом вы, май вестерн френдз Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками…

5 381 6 46018 19.03
Kполитика, власть, рф, выборы-2018, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 119 6 9619 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Невыученные уроки национальной катастрофы Восстановление ростков политической демократии и основ верховенства права в принципе возможны только в результате совместных (скоординированных, коллективных) действий многих политических сил и лидеров…

5 416 6 34546 20.03
Kобщество, политика, рф, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 212 6 17761 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 172 6 15047 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 248 6 23579 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 84 6 9175 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 519 6 56868 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6568 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

Алексей Пивоваров Главный редактор телеканала RTVI

Грудинин рассказал, когда он сбреет усы: почему это инфошум? 6 февраля во время интервью в программе «вДудь» Грудинин и Дудь заключили пари…

5 56 6 10174 19.03
Kобщество, грудинин, выборы, политика, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Русские дороги Скажу громко: построить дорогу в деревню Козловку, открыть переезд на станции Кудрявцево – с этого и начинается победа народа, который во всём разуверился и одновременно живёт верой в лучшее…

5 59 6 6850 25.03
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дипломат на час Оказывается, сотрудникам британского внешнеполитического ведомства не возбраняется поправлять материальное положение работой в компаниях, специализирующихся на PR, в интересах «создания положительного образа выгодных Лондону режимов»...

5 213 6 24799 25.03
Kполитика, общество, власть, мнения, великобритания
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Россия развитого путинизма Кто победил на выборах 18 марта и что это значит для российского общества…

5 212 6 25411 22.03
Kполитика, власть, путин, коррупция, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Москве на 63 году жизни скончался бизнесмен Сергей Мавроди Он был основателем скандально известной финансовой пирамиды «МММ»...

5 0 6 34604
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 89 6 161319 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Голосование
Признаете ли вы итоги президентских выборов в России?
5 85 6 10403 20.03
Блоги

Карина Орлова журналист

Заморозить и конфисковать деньги Путина на Западе. Как демократиям быть с путинским режимом Многие считают, что Путина воспринимают на Западе как носителя альтернативной идеологии, как человека про великие идеи (пусть и недемократические), как человека с высшей целью. На самом деле, это не так…

5 516 6 238775 21.03
Kзапад, рф, власть, мнения
Блоги

+ «Они стояли и смотрели. И ничего не делали. Понимаете?!» «Они стояли и смотрели. И ничего не делали. Понимаете?!» Встреча родственников пропавших и пострадавших при пожаре с первым вице-губернатором Кемеровской области…

5 276 6 171048 25.03
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, пожары, кемерово, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6822962
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3369774

Сегодня в эфире