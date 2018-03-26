Более 60 человек стали жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков: «В результате этой чрезвычайной ситуации, к сожалению, погибло 64 человека. Из 64 мы еще не подняли 6 человек. Осуществляется процедура генной экспертизы, которая точно определит количество взрослых и детей. 64 — окончательная цифра. Продолжаем дотушивание, к сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление в завалах, сейчас оно переходит в активную фазу, продолжаем борьбу по этим точкам». По факту пожара следственный комитет возбудил уголовное дело. Его будет расследовать центральный аппарат ведомства.