В Москве на 63 году жизни скончался бизнесмен Сергей Мавроди

По данным «МК», минувшей ночью он был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему скорую Мавроди жаловался на слабость и боль в сердце.

Сергей Мавроди был основателем скандально известной финансовой пирамиды «МММ». В 2003 году он был осуждён за мошенничество в особо крупном размере.