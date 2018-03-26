В Москве на 63 году жизни скончался бизнесмен Сергей Мавроди
По данным «МК», минувшей ночью он был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему скорую Мавроди жаловался на слабость и боль в сердце.
Сергей Мавроди был основателем скандально известной финансовой пирамиды «МММ». В 2003 году он был осуждён за мошенничество в особо крупном размере.
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