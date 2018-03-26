Профессор Академии ГПС МЧС: Здания, где бывает много людей, должны быть оборудованы специальной системой безопасности
«В Кемерово она очевидно не сработала», — сказал в эфире «Эха Москвы» профессор академии противопожарной службы МЧС Россиии Владимир Ройтман. Он добавил, что подробно разбирать причины произошедшего будет специальная комиссия.
Комментарии2
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alexander25101977 26 марта 2018 | 12:42
"Должны быть", "Надо", "Неплохо бы"... Бы, бы, бы... Каждый что-то умное прокукарекал со своего насеста. Потому, что другой петух в попу клюнул. Когда уже столько жертв.
nikitin43 26 марта 2018 | 12:43
расеяне знают что нацлидер не любит ездить на места поражений расеи , но эта шкура тулеев ежели копытами только на инвалидной коляске может ездить просто должен валить с поста . позорная власть расеи .