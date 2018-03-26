Росгвардия проверит действия охраны торгового центра «Зимняя вишня»
Об этом ТАСС сообщил советник главы ведомства Александр Хинштейн. Некоторые очевидцы утверждают, что охранники не пропускали детей на лестницу, ведущую к выходу. Если эта информация подтвердится, виновные будут привлечены к ответственности, говорит Хинштейн.
Комментарии4
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cukker 26 марта 2018 | 12:38
таких охранников, расстрелять мало, твари конченные
russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 12:41
cukker: Здравая мысль. Только начинать надо не с исполнителей, а с командиров.
alexander25101977 26 марта 2018 | 12:39
А где была эта росгвардия, когда люди погибали? теперь она будет чего-то там расследовать. Очередной бесполезный паразит на шее у налогоплательщиков, готовый выскочить только тогда, ,когда народ вздумает взбунтоваться против ПутЫна.
dr_nemos 26 марта 2018 | 12:40
И накажет тех, кто выводил людей, наградит тех, кто ничего не делал....путинизм, господа.