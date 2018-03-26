Число погибших в результате пожара в Кемерово достигло 64 человек
Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков, который находится на месте событий. По его словам, есть пропавшие без вести, однако точное число он не назвал.
В настоящее время пожар в торговом центре вспыхнул с новой силой. Сильный дым вновь заметен на уровне третьего-четвёртого этажей. При этом ранее уже обрушилась крыша здания на площади более полутора тысяч квадратных метров.
В МЧС говорят, что угрозы прилегающим зданиям нет.
Комментарии2
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russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 12:34
Портянки, ватники и просто ольгинские шлюхи!! А у вас уже во всех методичках прописали обязательное использование словосочетание «пляски на костях»? Для того, чтобы скрыть правду и не обсуждать её?? А переводить стрелки на подобные события в других странах вам уже тоже велели?
Вся путинская система мзды построена по восходящей от строителей, инспекторов, надзорщиков до самого-самого верха.
Если вы защищаете тех, из-за взяточничества которых сгорели заживо дети, ваших детей ждет тоже самое. ПОПОМНИТЕ МОИ СЛОВА. Вы – соучастники.
Путинская Россия это такая страна, где детям собирают на лекарство смсками, где им отрезают головы сумасшедшие исламистки-няни, где их травят свалками, живьем сжигают в ТЦ, но при этом помощь будет отправляться в Сирию и ополченцам.
sd45702845 26 марта 2018 | 12:38
russkie_za_sverjenie: твои предложения?