Число погибших в результате пожара в Кемерово достигло 64 человек

Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков, который находится на месте событий. По его словам, есть пропавшие без вести, однако точное число он не назвал.

В настоящее время пожар в торговом центре вспыхнул с новой силой. Сильный дым вновь заметен на уровне третьего-четвёртого этажей. При этом ранее уже обрушилась крыша здания на площади более полутора тысяч квадратных метров.

В МЧС говорят, что угрозы прилегающим зданиям нет.