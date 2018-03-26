В Кемеровской области с завтрашнего дня объявлен 3-дневный траур по погибшим в результате пожара в торговом центре
Уже с сегодняшнего дня там отменены развлекательные мероприятия. «Первый канал» меняет сетку вещания в связи с пожаром в Кемерово. Как сообщает пресс-служба канала, в частности, не выйдет в эфир «Вечерний Ургант». В Кемеровской области уже отменены развлекательные мероприятия.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 26 марта 2018 | 12:33
"Муравейник живёт: Кто-то лапку сломал – не в счёт, А до свадьбы заживёт, А помрёт – так помрёт."
xoxlbizombi 26 марта 2018 | 12:36
kottigr1: Каждый второй москвич пенсионер
Каждый третий с города на Волге
И полтора хохлотингера
russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 12:36
xoxlbizombi: А ПОЧЕМУ ТРАУР ТОЛЬКО В КЕМЕРОВО???? ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ ОСТАЛЬНОЙ РОССИИ??? ИЛИ ЧТОБЫ НЕ ОМРАЧАТЬ ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ И ИНАУГУРАЦИЮ НАЦЛИДЕРА???
Портянки, ватники и просто ольгинские шлюхи!! А у вас уже во всех методичках прописали обязательное использование словосочетание «пляски на костях»? Для того, чтобы скрыть правду и не обсуждать её?? А переводить стрелки на подобные события в других странах вам уже тоже велели?
Вся путинская система мзды построена по восходящей от строителей, инспекторов, надзорщиков до самого-самого верха.
Если вы защищаете тех, из-за взяточничества которых сгорели заживо дети, ваших детей ждет тоже самое. ПОПОМНИТЕ МОИ СЛОВА. Вы – соучастники.
Путинская Россия это такая страна, где детям собирают на лекарство смсками, где им отрезают головы сумасшедшие исламистки-няни, где их травят свалками, живьем сжигают в ТЦ, но при этом помощь будет отправляться в Сирию и ополченцам.
xoxlbizombi 26 марта 2018 | 12:44
russkie_za_sverjenie: В настоящее время главным достижением майдана на ниве уничтожения медицины является так называемая медицинская реформа, принятая в 2017 году. Она предполагает, с одной стороны, резкое сокращение численности больниц, врачей и уровня их подготовки, а с другой — взимание платы за большинство серьезных операций от родов до лечения сердечно-сосудистой системы.
mikhail_spb_ 26 марта 2018 | 12:33
Кстати, а нацдилер уже выступил со словами соболезнования?
Или он исчез, как обычно?
val_9 26 марта 2018 | 12:36
mikhail_spb_: +100500
dorin1987 26 марта 2018 | 12:39
mikhail_spb_: Второе. Оно начало карьеру со слов о "курске" - "она утонула" с гаденькой ухмылочкой, в данной ситуации и желать нечего....
dr_nemos 26 марта 2018 | 12:37
А должен быть всероссийским......впрочем путинскому г..ну это не понять...нельзя ведь негатив пускать в народ.
1. Вернулся совковый пофигизм
2. вернулась совковый непрофессионализм номенклатуры
3. вернулась беответственность
А ведь это, господа, знамение нового срока фюрера.
physician 26 марта 2018 | 12:38
Ну и где свежеизбранный царь? Время настоящее мужество показать. В подобные моменты наш царь голову прячет в песок. Потому что царь он- ненастоящий! Так, кухаркин сын, самозванец
vlabumur 26 марта 2018 | 12:39
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих трагически погибших в торговом центре.
Господи , дай силы пережить горе родным и близким.