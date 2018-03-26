В Кемеровской области с завтрашнего дня объявлен 3-дневный траур по погибшим в результате пожара в торговом центре

Уже с сегодняшнего дня там отменены развлекательные мероприятия. «Первый канал» меняет сетку вещания в связи с пожаром в Кемерово. Как сообщает пресс-служба канала, в частности, не выйдет в эфир «Вечерний Ургант». В Кемеровской области уже отменены развлекательные мероприятия.