В Каталонии продолжаются протесты против задержания бывшего главы автономии

Накануне в столкновениях пострадали почти 100 человек. Демонстранты перекрыли трассу на границе с автономией Арагон. Это сообщает газета La Vanguardia. О действиях полиции информации пока нет. Накануне в Каталонии прошли массовые акции против задержания в Германии бывшего главы испанского региона Карлеса Пучдемона. На улицы Барселоны вышли тысячи человек. Как пишет газета El País, они пытались прорвать полицейское оцепление близ представительства правительства Испании в автономии, а также закидывали полицейские автомобили жестяными банками. По данным врачей, в столкновениях пострадали 92 человека, в том числе 23 полицейских. Задержаны были 9 протестующих. Ранее Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест Пучдемона. После референдума о независимости Каталонии он уехал в Бельгию, на прошлой неделе прилетел в Финляндию, а задержали его в Германии при пересечении границы с Данией. Пучдемона и его соратников обвиняют в сепаратизме, подстрекательстве к бунту и финансовых махинациях.