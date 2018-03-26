Число погибших в результате пожара в Кемерово достигло 64 человек

Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков, который находится на месте событий. По его словам, есть пропавшие без вести, однако точное число он не назвал. В настоящее время пожар в торговом центре вспыхнул с новой силой. Сильный дым вновь заметен на уровне третьего-четвёртого этажей. При этом ранее уже обрушилась крыша здания на площади более полутора тысяч квадратных метров. В МЧС говорят, что угрозы прилегающим зданиям нет.

У центра «Зимняя вишня», судя по сообщениям СМИ, может быть несколько владельцев. Собственник всей площади комплекса — компания Кемеровский кондитерский комбинат. Она принадлежит холдингу КДВ Групп — это один из крупнейших в стране производителей кондитерской продукции. Холдинг возглавляет миллиардер, бизнесмен из Томска Денис Штенгелов. Он не ответил РБК на вопрос, является ли конечным владельцем торгового центра. Добавив только: его компания цитата «работает с органами». «Интерфакс» со ссылкой на свой источник передаёт, что Штенгелов сейчас за границей, далеко от России. С бизнесменом планируют связаться повторно, поскольку нет данных о том, что его представители будут направлены в Кемерово. Совладельцем торгового-развлекательного комплекса возможно является задержанная и допрошенная Надежда Судденок. Она руководит компанией Зимняя вишня Кемерово и она же 100-процентный владелец компании, которая сдавала арендованные площади в торговом центре в субаренду. Ущерб от пожара Всероссийский союз страховщиков оценил в 3 миллиарда рублей. Это без учёта потерь, которые понесли арендаторы. Специалисты оценили ещё в 1 миллиард стоимость сгоревшего имущества. Проверить торговый центр надзорные органы должны были ещё пару лет назад. Но поскольку это объект малого бизнеса, в отношении него действуют так называемые «надзорные каникулы», сообщает ТАСС. Между тем в эфире Эха один из наших радиослушателей рассказал, что недавно в сгоревшем здании проходили учения МЧС.

Люди несут цветы к зданию представительства Кемеровской области в Москве.