Число погибших в результате пожара в Кемерово достигло 64 человек
Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков, который находится на месте событий. По его словам, есть пропавшие без вести, однако точное число он не назвал. В настоящее время пожар в торговом центре вспыхнул с новой силой. Сильный дым вновь заметен на уровне третьего-четвёртого этажей. При этом ранее уже обрушилась крыша здания на площади более полутора тысяч квадратных метров. В МЧС говорят, что угрозы прилегающим зданиям нет.
У центра «Зимняя вишня», судя по сообщениям СМИ, может быть несколько владельцев. Собственник всей площади комплекса — компания Кемеровский кондитерский комбинат. Она принадлежит холдингу КДВ Групп — это один из крупнейших в стране производителей кондитерской продукции. Холдинг возглавляет миллиардер, бизнесмен из Томска Денис Штенгелов. Он не ответил РБК на вопрос, является ли конечным владельцем торгового центра. Добавив только: его компания цитата «работает с органами». «Интерфакс» со ссылкой на свой источник передаёт, что Штенгелов сейчас за границей, далеко от России. С бизнесменом планируют связаться повторно, поскольку нет данных о том, что его представители будут направлены в Кемерово. Совладельцем торгового-развлекательного комплекса возможно является задержанная и допрошенная Надежда Судденок. Она руководит компанией Зимняя вишня Кемерово и она же 100-процентный владелец компании, которая сдавала арендованные площади в торговом центре в субаренду. Ущерб от пожара Всероссийский союз страховщиков оценил в 3 миллиарда рублей. Это без учёта потерь, которые понесли арендаторы. Специалисты оценили ещё в 1 миллиард стоимость сгоревшего имущества. Проверить торговый центр надзорные органы должны были ещё пару лет назад. Но поскольку это объект малого бизнеса, в отношении него действуют так называемые «надзорные каникулы», сообщает ТАСС. Между тем в эфире Эха один из наших радиослушателей рассказал, что недавно в сгоревшем здании проходили учения МЧС.
Люди несут цветы к зданию представительства Кемеровской области в Москве.
Комментарии21
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russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 12:05
Портянки, ватники и просто ольгинские шлюхи!! А у вас уже во всех методичках прописали обязательное использование словосочетание «пляски на костях»? Для того, чтобы скрыть правду и не обсуждать её?? А переводить стрелки на подобные события в других странах вам уже тоже велели?
Вся путинская система мзды построена по восходящей от строителей, инспекторов, надзорщиков до самого-самого верха.
Если вы защищаете тех, из-за взяточничества которых сгорели заживо дети, ваших детей ждет тоже самое. Попомните мои слова.
kryymsdyk 26 марта 2018 | 12:21
russkie_za_sverjenie: Это ж прям Хатынь какая-то
frauava17 26 марта 2018 | 12:23
russkie_za_sverjenie: Никогда не видела такого беснования кремлеботов в твиттере. Видно, и впрямь припекает.
stoned_fox 26 марта 2018 | 12:30
russkie_za_sverjenie: Пососи свой нос.
mikhail_spb_ 26 марта 2018 | 12:07
Зачем гадать о том, кто собственник?
Разве из документов это не ясно?
Тогда зачем нужна госрегистрация?
А насчёт "надзорных каникул" в отношении подобных объектов - это вообще песня.
serge_moro 26 марта 2018 | 12:08
mikhail_spb_: Путин несет и сеет смерть повсюда .Но,в России у него получается масштабно и веерно. Следующие 6 лет погибнут в пожарах,убийствах,заказных делах десятки тысяч россиян. Где Путин там трагедия,горе, нищета,разруха, воровство,ложь, лицемерие,убийства,коррупция. Россия сделала свой выбoр -выбор на медленное вымирание.
kottigr1 26 марта 2018 | 12:16
serge_moro: Народишко сам виноват.. Надо было пожарную рынду просить.. Так ?... Владимир Владимирович.. ?
from_russia_with_boyaryshnik 26 марта 2018 | 12:09
С "Зимней вишней" всё понятно . Лучше напишите - как там нашЫ ребята борются с внешними и внутренними врагами и построят ли крымский мост к инаугурации самовыдвиженца.
kondrakr 26 марта 2018 | 12:14
from_russia_with_boyaryshnik: Да, про хохлов чего-нибудь, чтобы развеяться.
a_111111 26 марта 2018 | 12:13
Крупный торговый центр малое предприятие?
lisitsa1962 26 марта 2018 | 12:16
a_111111: К сожалению, таки да, это по российским законам возможно.
Ограничение по численности работников
В зависимости от средней численности работников за календарный год предприятия подразделяются на[2]:
микропредприятия — до 15 работников;
малые предприятия — до 100 работников включительно;
средние предприятия — от 101 до 250 работников включительно.
Ограничение по выручке
С 4 апреля 2016 года согласно Постановлению Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. N 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемого по всем осуществляемым видам деятельности и применяемого по всем налоговым режимам, для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства:
микропредприятия — 120 млн рублей;
малые предприятия — 800 млн рублей;
средние предприятия — 2 млрд рублей.
Ограничения по площади, которую можно сдавать в аренду, нет
ringmenn 26 марта 2018 | 12:13
МЧС превратилось в агентство новостей сообщающее о числе погибших, вместо того. что бы предотвратить эти смерти!!
tks 26 марта 2018 | 12:13
ТЦ с миллиардной страховкой - объект малого бизнеса??!
Интересно, сколько беня этого бизнеса в местную ИФНС отбашлял, чтобы такой статус поиметь!
hicat 26 марта 2018 | 12:14
Специально взяли трупики детей, подкоптили и посыпали пеплом для телевизионной картинки.
Это все делают враги России что бы дискредитировать нашего великого Вождя!
Везите туда Лаврова, он сразу разоблачает такие вещи!
wuwer 26 марта 2018 | 12:17
Вэликий мэжду народник Пу Тэн опять под кровать забился?
Ему этим не с руки заниматься?
frauava17 26 марта 2018 | 12:25
wuwer: Ну почему...Принимает соболезнования, как отец нации. А потом сразу к попам, полагаю.
leninec30 26 марта 2018 | 12:22
Мне интересно когда народ перестанет нести лампадки цветочки и детские игрушки каждый раз как происходит пожар будь то это ночной клуб Хромая лошадь или школа.Может надо не лампадки с цветочками нести каждый раз тупо а спросить власти,выйти на улицу хотя бы так как это делают люди в Волоколамске ведь убивают ваших детей,это не взрослые старые люди которые уже пожили,это ваши дети,но к сожалению наш народ совершенно не видит соединения ,цепочки между властью Путина и то что происходит. Путин тефлоновой его ничего не берёт.Мы будем обсуждать какую-то новую ракету которая полетит и разобьет авианосец,Крымский мост,100 млрд руб на суперджет никому не нужный. У меня такое чувство что у народа отшибло мозги, что люди не понимают что уже их убивают и их детей это вообще в голову не укладывается и начинают рассказывать по телевидению что у них там чего-то там сгорело в США.Когда у вас тут сотни человек считай погибли и вы даже не хотите траур объявить и взять за шкирку безногого или безрукого Тулеева и выкинуть нафиг из власти.
vasya_von_smetankin 26 марта 2018 | 12:24
- Что случилось с торговым центром в Кемерово, Владимир Владимирович?
- Он сгорел.
vlad1941 26 марта 2018 | 12:26
Глубоко соболезную всем родственникам пострадавших! А где султан кемеровский тулеев, В стране жулья и ворья, которую за 18 лет создал наше всё, где за взятку можно оформить всё что угодно, при наличии мчс, эту громоздкую и неэффективную организацию, которую создал прорвб , а нынче бурятский фельдмаршал, совершенно не пригодную в деле профиктики вот таких ЧП. Так что будем гореть и умирать и дальше.
platonnekafrin 26 марта 2018 | 12:27
"Алло, алло, какие вести? Давно я дома не была..."
diximania1948 26 марта 2018 | 12:31
Первый срок Путина начался с трагедии Курска, четвёртый с трагедии "Зимней вишни", в обеих случаях он трусливо отсиделся.