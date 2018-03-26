Количество погибших при пожаре в Кемерово достигло 64 человек
Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков. Пропавшими без вести остаются около десяти человек. Более 40 человек пострадали, 10 из них остаются в больницах города.
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Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков. Пропавшими без вести остаются около десяти человек. Более 40 человек пострадали, 10 из них остаются в больницах города.
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Комментарии15
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aisterh 26 марта 2018 | 11:41
От 100 погибших детей и выше приказано не сообщать - праздник инаугурации не должен быть испорчен национальным трауром
russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 11:43
aisterh: Портянки и ватники, а вы не боитесь вечных мук в огне ада, когда агитируете за плешьфюрера РФ?
Ведь сами понимаете, что жизни погибших в пожаре в этом ТЦ (в том числе и детские) лягут на ваши души как соучастников.
Люди же погибли из-за системы взяток со стороны инспекций, чиновников, надзора. А кто стоит во главе этой системы мзды? Вот то-то же.
sergrostov 26 марта 2018 | 11:53
russkie_za_sverjenie: Люди же погибли из-за системы взяток со стороны инспекций, чиновников, надзора. А кто стоит во главе этой системы мзды? Вот то-то же.
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А из-за чего погибли 80 человек в Гренфелл-Тауэр в Лондоне в 2017 году?
Из-за Терезы Мэй?А,уродец?
evgolius7 26 марта 2018 | 11:59
sergrostov:
Чувак...это жилой высотный дом построенный в 1974 году горел ночью.....кондиционер загорелся.....при чём тут Лондон?
Ну придумай ещё чего нибудь для отмазки патриотичных воров и жуликов.
serge_moro 26 марта 2018 | 11:59
russkie_za_sverjenie: Путин несет и сеет смерть повсюда .Но,в России у него получается масштабно и веерно. Следующие 6 лет погибнут в пожарах,убийствах,заказных делах десятки тысяч россиян. Где Путин там трагедия,горе, нищета,разруха, воровство,ложь, лицемерие,убийства,коррупция. Россия сделала свой выбoр -выбор на медленное вымирание.
lisitsa1962 26 марта 2018 | 12:05
russkie_za_sverjenie: Люди же погибли из-за системы взяток со стороны инспекций, чиновников, надзора. А кто стоит во главе этой системы мзды? Вот то-то же.
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Каждый в этой цепочке взяток, каждый в крови детей. Один человек систему не построит. Значит все были согласны.
ar19711971 26 марта 2018 | 11:43
Уроды по РФ траур уже назначили...или еще ждут цифры 80 и выше??
Передайте уродам что пора траур объявлять. Полдень скоро. Народ тупой конечно но и он уже такого гамна не поймет.
ar19711971 26 марта 2018 | 11:45
Тулеева и всех кемеровских силовиков с надзорщиками вон без пенсий. Пучкова с его штабом тоже давно пора на выход.
alexander25101977 26 марта 2018 | 12:15
ar19711971: Ну поставят таких же. Менять не их надо.
wuwer 26 марта 2018 | 11:45
- Пропавшими остаются десять человек
- опознание пока не проводилось
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Они понимают , что их языки молотят?
jetsam 26 марта 2018 | 11:48
трагедия.
но у нас в основе любой трагедии - чье-то, конкретное, нарушение по причине бабок. или кто-то экономил или кто-то брал в карман...
это не лечится.
sergirusso 26 марта 2018 | 11:52
ЧЕМ ЭТО БЫДЛО ЛУЧШЕ ЮЛИИ СКРИПАЛЬ?
val_9 26 марта 2018 | 11:56
Когда Большая Беда является лишь "информационным поводом" - это фашизм...
moncegorskyi 26 марта 2018 | 11:56
Вчера только 5 было. Неужели не знали, что погибших гораздо больше. Но и тут соврамши. Чтобы по "свежему" не шокировать большими цифрами и даже не сказать более 10, хотя подлецы наверняка знали что погибших уже десятки. Система ихтамнет отлажена до автоматизма.
ar19711971 26 марта 2018 | 11:59
moncegorskyi: вчера на 20-00 были данные 40-50 неофициальные конечно