В Москве до конца этого года заменят почти 10 тысяч колодцев ливней канализации
Об этом сообщает портал столичной мэрии. В первую очередь речь идёт о колодцах, расположенных на крупных трассах, вылетных магистралях, МКАД и Третьем транспортном кольце.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 26 марта 2018 | 11:38
Где бы еще попилить? )))
ostapbey 26 марта 2018 | 11:53
gvs: обжегшись на молоке (в Кузбассе)
-
на воду дуют. ( в Москве)
Как бы чего не вышло..
Даже..
i_c_e 26 марта 2018 | 11:40
Вообще-то, по логике, прежде всего необходимо восстановить ливнёвку там, где пешеходы ходят. То есть на улицах в жилых кварталах.
lenin3 26 марта 2018 | 11:48
i_c_e: вы не понимаете логику начальства(Бюрикова,Собакина и т.д.):раз люк заменен,неважно,что под ним-работает или нет ливнёвка,труба покрашена(неважно,что по ржавчине)-главное,что красиво,а толщина трубы не волнует.Знаю,о чём говорю,работая в МОЭКе,начальству главное-внешний вид...
kottigr1 26 марта 2018 | 12:29
lenin3: Какая-то прямо маниакальная страсть у российской власти вместо ремонта дорожного покрытия, менять бордюры и ставить новые фальш-колодцы в отсутствующую ливневую канализацию..
alo0000 26 марта 2018 | 11:41
А почистить не пробовали? Люки тоже поменяют? Кааанечна, надо помочь рассейским сталелитейщикам.
wuwer 26 марта 2018 | 11:42
А когда власть себе мозги поменяет?
tks 26 марта 2018 | 11:47
wuwer: Когда их им вышибут, наверное. Как работник Балда попу, в сказке А.С.Пушкина.
tks 26 марта 2018 | 11:45
Заменят или восстановят??
Кто и зачем убрал ливнёвку на Тверской, например?? Чтобы снова "баблосы попилить"?
Прошлым летом там Ниагара была!
drillerthriller 26 марта 2018 | 11:47
Тони она синим пламенем