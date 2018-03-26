На улицах Норильска обнаружили разбросанные архивные документы из Управления федеральной миграционной службы
В них содержатся личные данные граждан. Как сообщает Newsru.com,снимки опубликовал в Инстаграме один из местных жителей. По предварительным данным. документы выпали из мусоровоза, который вёз ни свалку. В полиции Красноярского края сообщили, что проведут служебную проверку.
Комментарии7
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gvs 26 марта 2018 | 11:40
Водитель мусоровоза, как и Цукерберг, будет публично извиняться за утечку персональных данных )))
russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 11:45
gvs: Будни сверхдержавы. Порядок, законность, организованность.
remote456 26 марта 2018 | 12:18
russkie_za_sverjenie: Документы украдены японскими шпионами, но, поскольку по-русски читать они не умели, спрятали все в мусоровозе. Возбуждены уголовные дела по статьям "Шпионаж" и "Измена Родине".
evgolius7 26 марта 2018 | 12:37
В реальности 5 декабря 1989 г находившиеся внутри здания люди из КГБ струсили.
"Мы все уничтожили, - признается впоследствии офицер Путин.
- Все наши связи, контакты, все наши агентурные сети. Я лично сжег огромное количество материалов.
Мы жгли столько, что печка лопнула"
Гэбьё всегда и было сборищем трусов, негодяев и сбродом, который самоутверждался за счёт издевательств над простыми людьми.
ostapbey 26 марта 2018 | 11:44
мигранты в Норильске??
Анекдот из серии приезжайте к нам на Колыму??
Даже??
vasyakirin 26 марта 2018 | 11:58
ostapbey:
А сейчас и коренные граждане мигранты, загляни в паспорт,
Какого УФМС штампик стоит?
andre_klimov 26 марта 2018 | 11:44
Опубликовали личные данные на свалке... Сноуденам-бомжам - раздолье... :)))
В других странах за такое под суд отдают, кстати...