На улицах Норильска обнаружили разбросанные архивные документы из Управления федеральной миграционной службы

В них содержатся личные данные граждан. Как сообщает Newsru.com,снимки опубликовал в Инстаграме один из местных жителей. По предварительным данным. документы выпали из мусоровоза, который вёз ни свалку. В полиции Красноярского края сообщили, что проведут служебную проверку.