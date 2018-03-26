Ущерб от пожара в торговом центре в Кемерово оценивается в 3 миллиарда рублей
Об этом говорится в пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков. Речь идёт об имущественном комплексе в целом, без ущерба, нанесённого арендаторам. Сейчас выясняется, был ли торговый центр застрахован. По некоторым данным, «Зимняя вишня» принадлежит компании «КДВ-групп». Её владелец Денис Штенгелов сообщил РБК, что работает с органами. При этом он не ответил на прямой вопрос, является ли он конечным собственником торгового центра в Кемерово. Штенгелов подчеркнул, что сам находится за пределами России.
Комментарии5
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russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 11:37
Портянки и ватники, а вы не боитесь вечных мук в огне ада, когда агитируете за плешьфюрера РФ?
Ведь сами понимаете, что жизни погибших в пожаре в этом ТЦ (в том числе и детские) лягут на ваши души как соучастников.
Люди же погибли из-за системы взяток со стороны инспекций, чиновников, надзора. А кто стоит во главе этой системы мзды? Вот то-то же.
lapsha 26 марта 2018 | 11:50
Ущерб -это в первую очередь жизни. Деньгами это не измеряется.
ringmenn 26 марта 2018 | 11:59
Твари!! А сколько стоят под сотню заживо сгоревших людей и двести животных?? Во сколько вы их оцените??
sadda 26 марта 2018 | 12:00
Зато оформили как малый бизнес.
erpetkur 26 марта 2018 | 12:24
Почем труп то посчитали ? По цене входящих в него химических соединений ?