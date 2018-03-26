Росгвардия проверит действия охраны торгового центра «Зимняя вишня»

Об этом ТАСС сообщил советник главы ведомства Александр Хинштейн. Некоторые очевидцы утверждают, что охранники не пропускали детей на лестницу, ведущую к выходу. Если эта информация подтвердится, виновные будут привлечены к ответственности, говорит Хинштейн.