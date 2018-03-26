Росгвардия проверит действия охраны торгового центра «Зимняя вишня»
Об этом ТАСС сообщил советник главы ведомства Александр Хинштейн. Некоторые очевидцы утверждают, что охранники не пропускали детей на лестницу, ведущую к выходу. Если эта информация подтвердится, виновные будут привлечены к ответственности, говорит Хинштейн.
Комментарии24
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sim202_ 26 марта 2018 | 11:40
А рос"гвардия" своими холодными руками людей спасала?
russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 11:41
sim202_: Портянки и ватники, а вы не боитесь вечных мук в огне ада, когда агитируете за плешьфюрера РФ?
Ведь сами понимаете, что жизни погибших в пожаре в этом ТЦ (в том числе и детские) лягут на ваши души как соучастников.
Люди же погибли из-за системы взяток со стороны инспекций, чиновников, надзора. А кто стоит во главе этой системы мзды? Вот то-то же.
evgolius7 26 марта 2018 | 12:01
Росгвардия проверит действия охраны торгового центра «Зимняя вишня
А кто проверит Росгвардию?
azatjan1 26 марта 2018 | 12:08
evgolius7: Как обычно, сидит полная конференц-аудитория МЧСников-телепузиков руководит, -двумя человеками в униформе пожарника со шлангом. У нас в России все хотят только проверять и контролировать, работать никто не хочет.
evgolius7 26 марта 2018 | 12:21
azatjan1:
Ходил на кухню...включил телек и правда...сидят мордовороты и говорят не о чём....
Пургу нагоняют с суровыми лицами....
vinibi 26 марта 2018 | 12:14
evgolius7: Да вы что?- жена Цезаря вне подозрений !!!
vasilevich58 26 марта 2018 | 12:19
Не понял: Росгвардия - это параллельная структура Роскомнадзора или прокуратуры?
Может их назначить ещё ЕГЭ проверять, или экзамены в университетах?
vsehporvem 26 марта 2018 | 12:22
vasilevich58: Может их назначить ещё ЕГЭ проверять, или экзамены в университетах?
_______________________________
На это ума надо ещё меньше!
wasielna 26 марта 2018 | 12:35
vasilevich58: Поосторожнее пожалста. Накликаете ведь.
testmeter 26 марта 2018 | 11:41
Может лучше росгвадии нужно было людей спасать и пожар тушить, чем "проверять"?
lenin3 26 марта 2018 | 11:45
testmeter: в принципе,и охранять надо было,раз,по мнению доблестной Росгвардии,нанятые охранники не умеют.Вот своим примером и показали бы.А то заявились к шапочному разбору...
cattt 26 марта 2018 | 11:51
Дармоеды-мордовороты путина решили попиарится, где же вы раньше были
nikitin43 26 марта 2018 | 11:41
не знают уже куда сунуть эту банду захребётников , какие у неё задачи , у " гвардии " поди ветераны ВОВ в гробах переворачиваются от такого названия тунеядцев .
vsehporvem 26 марта 2018 | 11:43
Вот это дело! И охранников и ответственных и за электробезопасность и ответственных за ТБ этого ТЦ. Все обязаны ответить. И хозяева в первую очередь.
andre_klimov 26 марта 2018 | 11:48
Кстати, правильный охранник будет поток людей распределять межу выходами. А для этого нужно недопустить что бы "в одну дырку" ломились все - иначе не избежать давки-пробки и, по итогу, большей трагедии. Странно, что путиросгвардейцы об этом не догадываются.
andy66 26 марта 2018 | 11:50
росгвардия уже заменяет прокуратуру? А скорую помощь и пожарников она еще не заменяет?
vladimirbelarus 26 марта 2018 | 11:57
А какой это орган, эта "рюсгуардиа"? Проверяющий? Разрешающий? Контролирующий? А? Карающий, так и скажите. Карателей пришлём, а не "рюсгуардиу".
alexander25101977 26 марта 2018 | 12:02
Да. Вот если бы в ТЦ народ вдруг взбунтовался и заперся, требуя отставки плешивого путЫна, то эта росгвардия вмиг бы туда прилетела. А так... просто гибли в огне... Никто не спасал. Все потом собрались. И давай версии выдвигать.
nanaryfive 26 марта 2018 | 12:10
Пускай бляди проверят лучше кто разрешал этому центру работать (и за какой откат) с такой "пожарной безопасностью"?
allasc 26 марта 2018 | 12:15
НЕПОНЯЛ????? политический пиар росгвардии на крови младенцев????? писецццццц
cukker 26 марта 2018 | 12:26
мрази-держиморды, детишек в огонь толкали
zhrv 26 марта 2018 | 12:28
А сколько сотрудников Росгвардии отличилось при пожаре, сколько людей спасли?
vlad1941 26 марта 2018 | 12:30
Не хрен пить боржоми, когда почкки отвалились.
wasielna 26 марта 2018 | 12:31
Росгвардия - это пожарная инспекция такая?