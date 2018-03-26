Жители Кемерова продолжают нести цветы и мягкие игрушки к сгоревшему торговому центру
Официально подтвердили гибель 56 человек, среди них много детей. Местные жители в соцсетях просят помочь с розыском детей, которые не выходят на связь. В сообществе «Инцидент Кемерово» сообщается о 13 детях, которых не могут найти. В соцсетях также пишут, что количество погибших может быть значительно больше официальных сведений. На данный момент подтверждена гибель 56 человек. Пострадали 45 человек. Среди погибших – десятки детей, которых в воскресенье привели в торгово— развлекательный центр. Очевидцы говорят, что пожарной тревоги не было, а эвакуационные выходы были закрыты. Школьники, оказавшиеся запертыми в кинотеатре ТЦ «Зимняя вишня», во время пожара звонили родным, чтобы попрощаться. Как сообщили ТАСС в МЧС, ТРК «Зимняя вишня» не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы. Федеральные каналы крайне мало сообщали о трагедии. Как подсчитало издание TJournal, «Первый канал» показал один сюжет, на «России 1» начали экстренное включение только после полуночи.
Комментарии8
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russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 11:39
Портянки и ватники, а вы не боитесь вечных мук в огне ада, когда агитируете за плешьфюрера РФ?
Ведь сами понимаете, что жизни погибших в пожаре в этом ТЦ (в том числе и детские) лягут на ваши души как соучастников.
Люди же погибли из-за системы взяток со стороны инспекций, чиновников, надзора. А кто стоит во главе этой системы мзды? Вот то-то же.
podpindosny_homyachok 26 марта 2018 | 11:43
Кемерова
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уберите дуру-секретутку
drillerthriller 26 марта 2018 | 11:45
podpindosny_homyachok: Откуда у тебя секретутка, чепушило?
kottigr1 26 марта 2018 | 12:41
podpindosny_homyachok: Жители Кемерова продолжают нести цветы и мягкие игрушки к сгоревшему торговому центру
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Цветы и игрушки уже не нужны мертвецам.. А вот справедливость нужна живым !.. Пока ещё живым...
chubuk 26 марта 2018 | 11:44
То, что люди несут цветы и игрушки понятно, а тот кто руководит областью. не приходя в сознание, медвежонка принес?
chichanik 26 марта 2018 | 11:56
... ломы и вилы к зданию "администрации" было бы уместнее ...
lisitsa1962 26 марта 2018 | 12:07
chichanik: Вот то же подумалось. Не туда и не с тем идут
dr_nemos 26 марта 2018 | 12:44
А харя эта где?