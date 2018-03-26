Жители Кемерова продолжают нести цветы и мягкие игрушки к сгоревшему торговому центру

Официально подтвердили гибель 56 человек, среди них много детей. Местные жители в соцсетях просят помочь с розыском детей, которые не выходят на связь. В сообществе «Инцидент Кемерово» сообщается о 13 детях, которых не могут найти. В соцсетях также пишут, что количество погибших может быть значительно больше официальных сведений. На данный момент подтверждена гибель 56 человек. Пострадали 45 человек. Среди погибших – десятки детей, которых в воскресенье привели в торгово— развлекательный центр. Очевидцы говорят, что пожарной тревоги не было, а эвакуационные выходы были закрыты. Школьники, оказавшиеся запертыми в кинотеатре ТЦ «Зимняя вишня», во время пожара звонили родным, чтобы попрощаться. Как сообщили ТАСС в МЧС, ТРК «Зимняя вишня» не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы. Федеральные каналы крайне мало сообщали о трагедии. Как подсчитало издание TJournal, «Первый канал» показал один сюжет, на «России 1» начали экстренное включение только после полуночи.