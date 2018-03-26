Здание торгового центра в Кемерово вновь сильно задымилось
Дым виден на уровне третьего и четвёртого этажей по всему периметру здания. Ранее сообщалось о том, что рухнула крыша. Пожар возник вчера днём.
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Дым виден на уровне третьего и четвёртого этажей по всему периметру здания. Ранее сообщалось о том, что рухнула крыша. Пожар возник вчера днём.
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Комментарии4
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vasya_von_smetankin 26 марта 2018 | 11:39
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maestro_air 26 марта 2018 | 11:43
А без Путина жы кранты Расии! Как жыжь без ниго??? Он жыжь кормилец и поилец..
taglit 26 марта 2018 | 11:48
maestro_air: у себя управиться не могут, а еще и в Крым залезли!
pusto1 26 марта 2018 | 12:03
До чего страну довели. Связь видна не вооруженным взглядом.