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11:30, 26 марта 2018

Здание торгового центра в Кемерово вновь сильно задымилось

Дым виден на уровне третьего и четвёртого этажей по всему периметру здания. Ранее сообщалось о том, что рухнула крыша. Пожар возник вчера днём.

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vasya_von_smetankin 26 марта 2018 | 11:39

«И дым отечества нам сладок и приятен…» // Ф. И. Тютчев Полное собрание сочинений и писем в шести томах.

maestro_air 26 марта 2018 | 11:43

А без Путина жы кранты Расии! Как жыжь без ниго??? Он жыжь кормилец и поилец..

taglit 26 марта 2018 | 11:48

maestro_air: у себя управиться не могут, а еще и в Крым залезли!

pusto1 26 марта 2018 | 12:03

До чего страну довели. Связь видна не вооруженным взглядом.

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