Около ста человек получили травмы в Барселоне в ходе столкновений с полицией

Беспорядки начались после того, как стало известно о задержании в германии бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Несколько тысяч человек пытались прорвать полицейские оцепления близ представительства правительства Испании в автономии. Митинги также охватили и другие города. Немецкие правоохранительные органы задержали Пучдемона накануне при пересечении германо-датской границы.