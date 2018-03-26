Около ста человек получили травмы в Барселоне в ходе столкновений с полицией
Беспорядки начались после того, как стало известно о задержании в германии бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Несколько тысяч человек пытались прорвать полицейские оцепления близ представительства правительства Испании в автономии. Митинги также охватили и другие города. Немецкие правоохранительные органы задержали Пучдемона накануне при пересечении германо-датской границы.
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patrik04 26 марта 2018 | 11:12
Беспорядки начались после того, как стало известно о задержании в германии бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона...
Не надо защищать Карла Пучдемона, пусть испанцы порвут ему жопу, за то что он не провозгласил независимость Каталонии, через полчаса после официального объявления итогов референдума.