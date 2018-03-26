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11:00, 26 марта 2018

Число жертв пожара в Кемерово достигло 56 человек

Среди них есть дети, их число не называется. За медицинской помощью обратились более 40 человек, в больнице остаются 10. Возгорание возникло минувшим днём на четвёртом этаже центра, где располагались кинотеатры и детский развлекательный центр. Огонь распространялся очень быстро, рассказал «Эху Москвы» очевидец Алексей.

Спасение людей в торговом центре в Кемерово осложнялось обрушениями конструкций, а также взрывом газового баллона. Об этом рассказал ТАСС зам.начальника Управления МЧС по кемеровской области Владимир Тихомирова. По его словам, на момент прибытия первых подразделений с четвёртого этажа уже шёл густой дым. Задымление было настолько сильным, что было не понятно, что загорелось. Людей спасали при помощи различных условий и пожарных подъёмных механизмов. Таким образом удалось спасти более ста человек.
В оперативном штабе признали, что часть дверей, предназначенных для эвакуации, была закрыта. Кроме того, помещения кинозалов были обиты горючим пластиком и утеплителем, который практически не поддавался тушению.

Следственный комитет России произвел задержания лиц, имеющих отношение к торговому центру в Кемерове, где произошел пожар. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко: «Ведутся активно следственные действия. Уже задержаны и допрашиваются 4 человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр». По словам Петренко, уголовное дело расследуется по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение противопожарных требований и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кемеровская трагедия обозначила серьёзную проблему, связанную с несоблюдением норм безопасности в местах досуга. Такое мнение высказала уполномоченный по  правам ребенка Анна Кузнецова. Она также добавила, что детей и взрослых необходимо обучать правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.

Росгвардия проведет проверку деятельности сотрудников охраны торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. «Росгвардия в  пределах своей компетенции проверит действия охраны ТЦ. Если факт подтвердится, будем добиваться привлечения этих людей к  уголовной ответственности и  аннулирования лицензии частной охранной организации (с наложением максимальных штрафных санкций на юридических и  должностных лиц)», — написал Хинштейн в Твиттере. Так он  прокомментировал сообщения в  СМИ со  ссылкой на очевидцев о  том, что охранники после возникновения пожара перекрыли проходы по  лестницам, не  давая детям из игровой комнаты на четвертом этаже спуститься вниз.

В Кемеровской области в ближайшие дни будет объявлен траур по погибшим. Об этом сообщил ранее первый зам.губернатора Владимир Чернов. Муниципальные учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия. В частности, в ближайшие 3 дня отменены кинопоказы. Матчи 30 тура Футбольной национальной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемерово.

Комментарии

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odobryam_s 26 марта 2018 | 11:10

Надеюсь, поганцев, которые подписывали различные акты, давали положительные заключения и т.п. за взятки - вскоре посадят на длительные сроки! Такая погань не может оставаться безнаказанной!

able_seamans 26 марта 2018 | 11:15

Еще вчера вечером прявились в сети скриншоты переписок местных жителей, где число жертв перевалило за 70 и это был не предел. Но СК будет порциями выдавать информацию.. Не дай бог плебс от такой негативной инфо-нагрзузки возмутится и рейтинг царя упадет..

cockeyed 26 марта 2018 | 11:31

able_seamans: Не владеешь ситуацией лучше промолчи, врать нехорошо - боженька язык оторвёт, а твои переписки это такие как и ты вруны. Кстати для тебя вруна я из Кемерово!

able_seamans 26 марта 2018 | 11:47

cockeyed: Пожалуй запомню этот пост, чтобы тыкать им тебя в морду, когда данные подтвердятся...

lisitsa1962 26 марта 2018 | 11:54

cockeyed: 64
https://echo.msk.ru/news/2172638-echo.html

able_seamans 26 марта 2018 | 11:55

cockeyed: /Кстати для тебя вруна я из Кемерово!/
Род занятий
дармоед
Место работы
цт россии
город
Россия, Ленинград
Ты даже в своем профиле наврал...

val_9 26 марта 2018 | 11:21

Я вот убежденный атеист, но очень хочется сказать: - "Господи, помоги им!"

nl_2010_ 26 марта 2018 | 11:25

val_9: Им, это кому? Руководству ТЦ, службе охраны ТЦ, тем кто погиб?

val_9 26 марта 2018 | 11:54

nl_2010_: Им - это Людям. Всем причастным. Когда Большая Беда является лишь "информационным поводом" - это фашизм.

toft 26 марта 2018 | 11:22

Да ладно, не меньше ста семидесяти погибло (((( Уже сейчас все ясно с жертвами.
Ну куда на хрен можно "пропасть без вести" во время пожара такого жуткого???
Лицемеры блин

bilrot 26 марта 2018 | 11:36

toft: Дома сказал ,что ушел за покупками , а пошел на лево .

lisitsa1962 26 марта 2018 | 11:57

toft: Ну куда на хрен можно "пропасть без вести" во время пожара такого жуткого???
---
Пропавшие без вести - это когда среди живых нет но труп не опознан.

toft 26 марта 2018 | 12:09

lisitsa1962: я и говорю - лицемеры. Привыкшие ко лжи.
Неопознанное тело - о, это, конечно же, НЕ погибший человек.
Кто б сомневался ((((

lenhen123 26 марта 2018 | 11:25

Ужас! системный ужас!
Чтобы пройти допуск по пожарке или сэс, нужно правильно встретить комиссию, потому что любая комиссия понимает нереалистичность своих требований. Сначала создаются правила, которые нельзя не нарушить, затем приезжает комиссия, закрывающая глаза на нарушения. И у степени прикрытости глаз есть своя цена. Так везде - ПДД ужесточают из года в год, делая все менее реальным шанс сдать этот гребанный экзамен. Но у этого экзамена есть цена. Все отсюда.
Когда мы в университете проходили обеспечение безопасности, лектор, древняя, еще сталинская бабка, рассказывала какие документы мы должны взять с собою, если вдруг землетрясение. Жизнь - ничто. Документы - все!
Завтра окажется, что по документам, в ТЦ все было правильно. Не придраться. Только детей не вернешь. Ужас!!!

sadda 26 марта 2018 | 11:30

Коррупционной составляющей этой трагедии является и то, что такой крупный Торгово-развлекательный центр проходит по категории малого бизнеса. Поэтому там и не проводились проверки по состоянию пожарной безопасности. Коррупция кругом и везде.

lisitsa1962 26 марта 2018 | 12:00

sadda: Мне кто-нибудь может объяснить как проверки пожарников в РФ соотносятся со статусом предпринимательской деятельности? Это что, хоть пиротехникой торгуй- если малое предпринимательство то не проверят?

bilrot 26 марта 2018 | 11:33

Единственный не растерявшийся это СК , они точно знают , что делать .

gardaratat 26 марта 2018 | 11:36

губернатор пойдет на повышение!

max3446 26 марта 2018 | 11:36

Крупнейшие пожары 221 века:

Нью-Йорк, Пентагон 11 сентября 2001 Пожар в ВТЦ и Пентагоне 2977 человек погибли, около 6300 ранены

Уэст-Уорик, штат Род-Айленд 20 февраля 2003 Пожар в клубе «Station» 100 погибших, 230 раненых.

Буэнос-Айрес 20 декабря 2004 Пожар в ночном клубе «Республика Кроманьон» 194 человека погибли и как минимум 1432 были ранены. Крупнейшая катастрофа в новейшей истории Аргентины.

Абадан, Туркменистан 7-8 июля 2011 Пожар на военном складе Пожар сопровождался взрывами боеприпасов. Погибло по разным данным от 15 до 1300 человек. Достоверных сведений практически нет.

Дакка, Бангладеш 24 ноября 2012 Пожар на швейной фабрике 117 человек погибли, около 200 пострадали.

Одесса 2 мая 2014 Пожар в Доме профсоюзов Во время столкновений с противниками федерализации Украины сторонники федерализации забаррикадировались в здании Дома профсоюзов, которое затем было подожжено бутылками с зажигательной смесью. По официальным украинским данным, погибло 42 человека (в т. ч. 4 в больнице).

lisitsa1962 26 марта 2018 | 12:13

max3446:
1. "Хромую лошадь" постеснялись включить?
2. США - терракт, Украина - последствия столкновений на Греческой. Эти два случая не укладываются в ряд бытовых возгораний, приведенных вами. Остальные - Аргентина, Туркмения, Бангладеш. Интересный ряд.
и, наконец,
3. Погибли по меньшей мере 40 ваших маленьких соотечественников. Вас лично приведенный список трагедий в других странах, он вас утешает?

val_9 26 марта 2018 | 12:25

max3446: А ты, мразь проплаченная, когда-нибудь мертвого ребенка видел?!

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