Z Архив новостей новости
5 0 6 0
10:54, 26 марта 2018

Число жертв пожара в Кемерово достигло 56 человек

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко. «В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек», — сказала С.Петренко «Интерфаксу» в  понедельник. По  ее  словам, с  начала пожара 44 пострадавших обратились за  помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в  стационаре. Ранее официально подтверждена была гибель на  пожаре 53 человек. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о  ликвидации открытого горения.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 438 6 6944 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 330 6 7592 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 262 6 7581 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Виноваты в этом вы, май вестерн френдз Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками…

5 367 6 42496 19.03
Kполитика, власть, рф, выборы-2018, мнения
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Дело в том, что Явлинский «скреп» не предлагает Не в Явлинском проблема, а в том, что он предлагает. Он предлагает нормальную страну. Но людям не нужна нормальная страна…

5 187 6 73708 19.03
Kвыборы-2018, рф, явлинский, власть, передачи, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 212 6 17576 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 112 6 9522 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Невыученные уроки национальной катастрофы Восстановление ростков политической демократии и основ верховенства права в принципе возможны только в результате совместных (скоординированных, коллективных) действий многих политических сил и лидеров…

5 401 6 34450 20.03
Kобщество, политика, рф, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 248 6 23559 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия. Но пока NRA не сдается и отбивается самыми низкими методами, что говорит о том, что борьба будет тяжелой…

5 154 6 14644 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 84 6 9138 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 517 6 56816 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 199 6 31461 19.03
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

2907002

5 90 6 9990 25.03
#слушать 47:51 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Признаете ли вы итоги президентских выборов в России?
5 80 6 9100 20.03
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 57 6 6535 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Москве в ближайшие сутки объявлен желтый уровень погодной опасности Это связано с усилением ветра до 17 м/с, сообщает МЧС…

5 10 6 56686
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 88 6 159684 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 199 6 31461 19.03
Блоги

Карина Орлова журналист

Заморозить и конфисковать деньги Путина на Западе. Как демократиям быть с путинским режимом Многие считают, что Путина воспринимают на Западе как носителя альтернативной идеологии, как человека про великие идеи (пусть и недемократические), как человека с высшей целью. На самом деле, это не так…

5 502 6 236864 21.03
Kзапад, рф, власть, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель, журналист

Волоколамск проголосовал за Путина. То есть он проголосовал за то, чтобы его дети теряли сознание от экологии. Он за это проголосовал. Но объяснить им, что он проголосовал за это — некому…

5 224 6 119034 22.03
#слушать 35:21 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, общество, оппозиция, видео, передачи, сетевизор
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6822415
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3369449

Сегодня в эфире