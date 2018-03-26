Число жертв пожара в Кемерово достигло 56 человек

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко. «В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек», — сказала С.Петренко «Интерфаксу» в понедельник. По ее словам, с начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре. Ранее официально подтверждена была гибель на пожаре 53 человек. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.