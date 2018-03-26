Илья Яшин уверен, что травля его бабушки рядом СМИ связана с расследованиями коррупционных схем в ГБУ «Жилищник»

Об этом политик сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Яшин напомнил, что по результатам работы депутатов Красносельского района были раскрыты коррупционные схемы в коммунальной сфере, зафиксирован ущерб бюджету на десятки миллионов рублей, возбуждено около 20 уголовных дел.

«Куратору коммунальной сферы Москвы, заместителю Собянина Петру Бирюкову это создало серьезный дискомфортом. Поэтому, я думаю, что все это связано с местью московской коммунальной мафии за те расследования, которые мы проводим», — сказал он.

Илья Яшин также предполагает, что эта ситуация может иметь отношение к выборам мэра Москвы. Таким образом, считает он, столичные власти предупреждают политика о том, что его выдвижение нежелательно.

«Во-вторых, кончено, это такой явный четкий сигнал, который мне посылают, что не хотят меня видеть кандидатом в мэры Москвы. Почему-то они, видимо, решили, что я буду выдвигаться», — сказал Яшин, добавив, что выступает за выдвижение единого кандидата от демократической оппозиции.

22-23 марта портал Life.ru, телеканалы НТВ и ТВЦ выпустили материалы о том, как бабушка Яшина живет в частном пансионате для престарелых людей. Как утверждается в публикациях, политик якобы поселил свою бабушку в доме престарелых, чтобы завладеть ее квартирой в Москве. Сам Илья Яшин считает, что травля его бабушки началась по заказу властей Москвы.