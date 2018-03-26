Ущерб от пожара в торговом центре в Кемерово оценивается в 3 миллиарда рублей
Об этом говорится в пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков. Речь идёт об имущественном комплексе в целом, без ущерба, нанесённого арендаторам. Сейчас выясняется, был ли торговый центр застрахован. По некоторым данным, «Зимняя вишня» принадлежит компании «КДВ-групп». Её владелец Денис Штенгелов сообщил РБК, что работает с органами. При этом он не ответил на прямой вопрос, является ли он конечным собственником торгового центра в Кемерово. Штенгелов подчеркнул, что сам находится за пределами России.
Комментарии3
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rihard 26 марта 2018 | 10:41
Вряд ли он вернется в скором времени...
georg100 26 марта 2018 | 10:46
На какую сумму было застраховано здание?
Пытался ли собственник здания продать его до пожара?
shicotus_live 26 марта 2018 | 10:51
rihard: Все как обычно. Хрен теперь разберешь, кто владелец. Вот они, итоги прихватизации 90-х.