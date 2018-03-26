Ущерб от пожара в торговом центре в Кемерово оценивается в 3 миллиарда рублей

Об этом говорится в пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков. Речь идёт об имущественном комплексе в целом, без ущерба, нанесённого арендаторам. Сейчас выясняется, был ли торговый центр застрахован. По некоторым данным, «Зимняя вишня» принадлежит компании «КДВ-групп». Её владелец Денис Штенгелов сообщил РБК, что работает с органами. При этом он не ответил на прямой вопрос, является ли он конечным собственником торгового центра в Кемерово. Штенгелов подчеркнул, что сам находится за пределами России.