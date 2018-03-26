Пожар в торговом центре в Кемерово мог быть вызван неисправной электропроводкой
Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в службах технического надзора. Возможно были нарушения при монтаже и обслуживании электросетей, они могли не выдержать повышенной нагрузки. Кроме того, рассматривается также версия неосторожного обращения с огнём. Следственный комитет завёл уголовное дело. В рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в торговом комплексе. 3 человека, в том числе, директор торгового центра, задержаны.
Комментарии4
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ostapbey 26 марта 2018 | 10:40
Гениальная формулировка!!!
А если бы было наводнение, то формулировка была бы ".. по причине повышенного выпадения осадков и засорения ливневок."
kottigr1 26 марта 2018 | 10:50
ostapbey: Пожар в торговом центре в Кемерово мог быть вызван неисправной электропроводкой, но это лишь спусковой механизм..
Здание ТЦ, после капитальной перестройки, было спроектировано и построено именно так, что бы рано или поздно люди там неизбежно погибли. Эти люди были обречены задолго до трагедии.. И это произошло, происходит и будет происходить пока у власти в РФ коррупционеры и жулики.
pavel72 26 марта 2018 | 10:57
kottigr1: а что бы сделала некоррумпированная власть? - позакрывала бы все ТРЦ? После трагедии то хорошо шашкой махать!
ramen 26 марта 2018 | 10:58
Не понимаю.
ПОЧЕМУ вообще огонь должен выйти из кабель-каналов?
А кабель-каналы из: фторопласта, каналы в бетонных плитах перекрытий, гофрированной нержавейке, асбеста...
Где обычно возникает нагрев? Правильно - в местах соединений. Соединения сейчас делают достаточно нормлаьными - на гатах или на серьёзных разъёмах. ГДЕ загоралось на соединениях - на скрутках. В ТРЦ трёхлетнего возраста проводку делали на скрутках? Не верю.
КОГДА? При превышении нагрузки. Но должны срабатывать автоматы - их же не просто так ставят, а РАССЧИТЫВАЮТ!
И расчёт простой: сила тока равна мощность делённая на напряжение. Плюс расчёт по сечению провода в зависимости от предполагаемой нагрузки и предполагаемого нагрева. Ничего сложного. Почему же тогда не сработали автоматы? Если только бОльшего ампеража поставили, чтобы бОльшие нагрузки без выключения выдерживали. Вопрос - КТО?
Если короткое - то опять же ПОЧЕМУ эти же автоматы не сработали? А они СРАБАТЫВАЮТ.
Где спринклерная система? Где порошковые автоматические системы пожаротушения? В начале 90-х много таких систем было предоставлено на рынок. Где хранились огнетушители на этаже, где произошло возгорание? Почему ими не воспользовались? При прочих равных условиях это всё-таки не взрывное возгорание было... ПОЧЕМУ такое быстрое распространение?