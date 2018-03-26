Пожар в торговом центре в Кемерово мог быть вызван неисправной электропроводкой

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в службах технического надзора. Возможно были нарушения при монтаже и обслуживании электросетей, они могли не выдержать повышенной нагрузки. Кроме того, рассматривается также версия неосторожного обращения с огнём. Следственный комитет завёл уголовное дело. В рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в торговом комплексе. 3 человека, в том числе, директор торгового центра, задержаны.