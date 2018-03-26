В Кемеровской области в ближайшие дни будет объявлен траур по погибшим
Об этом сообщил ранее первый зам.губернатора Владимир Чернов. Муниципальные учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия. В частности, в ближайшие 3 дня отменены кинопоказы. Матчи 30 тура Футбольной национальной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемерово.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
post_v 26 марта 2018 | 10:34
следствие СМОГЛО найти собственников сгоревшего торгового центра в Кемерово...
а следствие сможет найти тех, чьи подписи стоят под актом приемки ПРОМЫШЛЕННОГО здания в качестве торгового центра?
evgolius7 26 марта 2018 | 10:44
А почему не объявляют траур по всей стране?
Или Путин перед коронацией не хочет что бы страна ходила в трауре?
Только радость от коронации должна радовать людей?
И в какой из своих 20 дворцов он скорбит?
allasc 26 марта 2018 | 10:46
только в Кемеровской????? до чего ГНИЛЫЕ россияне... до чего прогнил КРЕМЛЬ......
elenaprekrasnaya2009 26 марта 2018 | 10:56
Разве это не общероссийская трагедия??
Почему только в Кемерово?
Где Президент на всех каналах с соболезнованиями? Или он еще "победу на выборах" отмечает? Что-то вообще власти не слышно и не видно...