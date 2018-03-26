В Кемеровской области в ближайшие дни будет объявлен траур по погибшим

Об этом сообщил ранее первый зам.губернатора Владимир Чернов. Муниципальные учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия. В частности, в ближайшие 3 дня отменены кинопоказы. Матчи 30 тура Футбольной национальной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемерово.