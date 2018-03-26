Глава Минздрава: Медики госпитализировали более десятка человек, им оказывается вся необходимая помощь

Об этом рассказала прибывшая в Кемерово глава Минздрава Вероника Скворцова: «Находятся в стационарах 11 больных, самый тяжелый — мальчик 11 лет, выпрыгнувший с 4 этажа, спасая жизнь. Остался единственный живой из семьи, мама папа и младший ребенок в семье погибли. Мальчик получил тяжелую сочетанную травму, травматический пневмонит и травму органов грудной клетки, повреждение костей таза, органов брюшной полости. Этот мальчик находится в реанимации детской многопрофильной больницы, мы проводили телемедицинские консультации с ведущими детскими специалистами страны, за ночь положительная динамика. Должен восстановиться ребенок, и, конечно, будем за его восстановлением внимательно следить и организуем уже реабилитацию в специализированном центре». Скворцова добавила, что у медиков есть все необходимые средства для оказания помощи на самом высоком уровне.