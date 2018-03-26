Глава Минздрава: Медики госпитализировали более десятка человек, им оказывается вся необходимая помощь
Об этом рассказала прибывшая в Кемерово глава Минздрава Вероника Скворцова: «Находятся в стационарах 11 больных, самый тяжелый — мальчик 11 лет, выпрыгнувший с 4 этажа, спасая жизнь. Остался единственный живой из семьи, мама папа и младший ребенок в семье погибли. Мальчик получил тяжелую сочетанную травму, травматический пневмонит и травму органов грудной клетки, повреждение костей таза, органов брюшной полости. Этот мальчик находится в реанимации детской многопрофильной больницы, мы проводили телемедицинские консультации с ведущими детскими специалистами страны, за ночь положительная динамика. Должен восстановиться ребенок, и, конечно, будем за его восстановлением внимательно следить и организуем уже реабилитацию в специализированном центре». Скворцова добавила, что у медиков есть все необходимые средства для оказания помощи на самом высоком уровне.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
odobryam_s 26 марта 2018 | 10:36
"У медиков есть все необходимые средства для оказания помощи на высоком уровне"1!.... То-то губер в Германии лечится! Поднял медицину в вверенной области на невиданные высоты, а сам скромненько так, в отсталой Германии, в захолустной больничке....
vladimirbelarus 26 марта 2018 | 10:56
Надоело уже ваше враньё! Чтоб ваши дети пережили такое! Может тогда... хотя за деньги вы и ваших детей туда без зазрения совести. Совок гребучий и живучий.