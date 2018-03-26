В Кемерово рухнула крыша торгового центра почти на всей площади пожара
Как сообщает МЧС, общая площадь возгорания превысила полторы тысячи квадратных метров. Ранее обрушились перекрытия между четвёртым и третьим этажами. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать отдельные очаги, открытое горение удалось остановить. На данный час сообщается о более чем пятидесяти погибших. Ещё несколько человек числятся пропавшими без вести. Амбулаторная помощь медиков потребовалась почти сорока пострадавшим.
Комментарии12
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evgolius7 26 марта 2018 | 10:39
Вот интересно, выбирая между волоколамской катастрофой и кемеровской трагедией, в какую из двадцати своих резиденций поедет отдыхать Путин?
Коррупция и безнаказанность - это механизм самоуничтожения.
vasya_von_smetankin 26 марта 2018 | 10:40
Самое время обвинить каких-нибудь очередных "бэндэровцев", чтобы оправдать собственную некомпетентность.
Почему молчит Мария Захарова?
kottigr1 26 марта 2018 | 10:45
vasya_von_smetankin: Если бы путинские коррупционеры не уничтожили ТЦ "Зимняя вишня" вместе с детьми, то это наверняка сделало бы НАТО.. !.. Ведь так, путинойды ?
petrovitchcolyan 26 марта 2018 | 10:48
vasya_von_smetankin:
Да что вы с такими мелочами пристали к Машке ?
Тут США объявили о высылке дипломатов, вот где беда !
peresvet73 26 марта 2018 | 10:45
Путин заботится о том, чтобы митингующие не мешали проходу граждан и не будили детей своими криками. А вот, безопасность людей в ТЦ - Путина мало волнует.
petrovitchcolyan 26 марта 2018 | 10:46
Вот и похоронили "без вести пропавших" ...
На войне , как на войне.
Теперь точную цифру никто не назовет, 100 человек погибло или 200, какая разница - бабы еще нарожают.
kottigr1 26 марта 2018 | 10:48
petrovitchcolyan: Рухнувшая "крыша" окончательно погребла истинные масштабы трагедии.. Концы - в воду.
from_russia_with_boyaryshnik 26 марта 2018 | 10:48
Мордор и карлик оставляет горы трупов и на своей территории и в других странах. Похоже , это доставляет им неведомое эротическое наслаждение.
oktabr 26 марта 2018 | 10:49
Теперь нужно путену молиться чтобы у хохлов тоже что-нибудь сгорело сгорело.
nabluda_tel 26 марта 2018 | 10:51
ничего нового, все прогорело и потухло само.
allasc 26 марта 2018 | 10:52
нас ждут ПОБЕДЫ!!!! Пупкин....
vlabumur 26 марта 2018 | 10:57
Случайностей не существует — все на этом свете
либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие.
Вольтер.