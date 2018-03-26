В Кемерово рухнула крыша торгового центра почти на всей площади пожара

Как сообщает МЧС, общая площадь возгорания превысила полторы тысячи квадратных метров. Ранее обрушились перекрытия между четвёртым и третьим этажами. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать отдельные очаги, открытое горение удалось остановить. На данный час сообщается о более чем пятидесяти погибших. Ещё несколько человек числятся пропавшими без вести. Амбулаторная помощь медиков потребовалась почти сорока пострадавшим.