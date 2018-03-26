Трамп уже сегодня может объявить о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по делу Скрипаля
Об этом агентству Reuters сообщил источник в Белом доме. Именно такую рекомендацию американскому президенту дал на прошлой неделе Совет по национальной безопасности. Напомним, Европейский союз уже выразил солидарность с Лондоном, который обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРК Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии14
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mikhail_spb_ 26 марта 2018 | 10:11
Неужели Трамп посмеет выслать бойцов невидимого фронта на глубоко презираемую ими Родину?
antiboh 26 марта 2018 | 10:13
mikhail_spb_: и именно сегодня..
kottigr1 26 марта 2018 | 10:15
antiboh: Пусть высылаемые российские дипломаты не переживают... Для них в России построены прекрасные Торговые Центры...
alo0000 26 марта 2018 | 10:38
mikhail_spb_: уж как вчера "Захарова" уговаривала Трампа не делать "этогог" , уж так стелилась. Уже и "корейский" вброс про ракеты по всему периметру и про подводные лодки быстрее звука и про лазеры, сбивающие сосули Матвиенко! Не устоит Трампушка, испугается.
come_on 26 марта 2018 | 10:40
mikhail_spb_: Нет хуже наказания для истинного патриота.
max3446 26 марта 2018 | 10:14
На этой неделе майданное правительство достигло очередных успехов на ниве физического уничтожения Украины. Министерство здравоохранения сообщило о намерении открыть новый рынок экспорта — продавать будут кровь граждан страны.
А исполняющая обязанности министра гражданка США Ульяна Супрун предложила отказаться от такого «пережитка советской системы», как флюорография.
Последняя идея особенно хорошо смотрится в контексте эпидемии туберкулеза, которая в настоящее время есть на Украине. А идея продавать кровь граждан (которой те якобы сдают слишком много) поражает своей хтонической глубиной.
Ранее майданные власти не формулировали свое желание выпить всю кровь из завоеванной Украины настолько прямо.
В настоящее время главным достижением майдана на ниве уничтожения медицины является так называемая медицинская реформа, принятая в 2017 году. Она предполагает, с одной стороны, резкое сокращение численности больниц, врачей и уровня их подготовки, а с другой — взимание платы за большинство серьезных операций от родов до лечения сердечно-сосудистой системы.
arye_11 26 марта 2018 | 10:19
max3446:
Максик.
У тебя дома обожженные детские трупы многими десятками выносят, а ты за чужие страны плачь ведешь.
Неумный ты, Максик.
Подлый, занудный и неумный.
max3446 26 марта 2018 | 10:22
arye_11: Я уже выразил соболезнования семьям погибших. искренны соболезнования, и напомнил всему миру, что это оппозиция и в частности ничтожества навральный призывали к отказу от проверок бизнеса
demokrat62 26 марта 2018 | 10:26
max3446: Тебе санитаров вызвать ?? Скорая помощь,приезжайте быстрей,здесь у "патриота" чердак поехал.
condor00 26 марта 2018 | 10:15
Солидарность выходит с кем-то, а не с чем-то? Но тогда это настоящий беспредел, стелющий красную дорожку Путину для его беспредела!
svoi216 26 марта 2018 | 10:33
Повальная безработица нынче грозит российским дипломатам - высылка их из стран Запада набирает обороты
alo0000 26 марта 2018 | 10:41
svoi216: Придется переквалифицироваться в управдомы. Придет разруха.
mumaras 26 марта 2018 | 10:37
Высылаю, высылают, высылают.... Сколько же их там??? И когда всех вышлют нужен ли будет МИД?
caesar_prost 26 марта 2018 | 10:41
Трансатлантическая солидарность - как много в этом звуке....
Ждем, какими мерами "отличится" Брюссель, в поддержку Лондона.