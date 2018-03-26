Трамп уже сегодня может объявить о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по делу Скрипаля

Об этом агентству Reuters сообщил источник в Белом доме. Именно такую рекомендацию американскому президенту дал на прошлой неделе Совет по национальной безопасности. Напомним, Европейский союз уже выразил солидарность с Лондоном, который обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРК Сергея Скрипаля и его дочери.