В Барселоне около ста человек пострадали в ходе столкновений сторонников независимости Каталонии с полицией

Акции охватили и другие крупные города региона. Люди вышли на улицу против преследования бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Его задержали в Германии, ему грозит экстрадиция в Испанию, где политика и его бывших соратников обвиняют в подстрекательстве к бунту. В Барселоне десятки тысяч человек вчера вышли на манифестацию. Они держали флаги Каталонии и скандировали лозунги в поддержку Пучдемона. Некоторые демонстранты блокировали дороги, пытались прорвать оцепление полиции возле представительства правительства Испании. Люди бросали в полицейские машины жестяные банки, яйца, бутылки с водой. Силовики пустили в ход дубинки и как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, стреляли по толпе резиновыми пулями. Спустя несколько часов силовикам удалось оттеснить демонстрантов. Травмы получили более 70-ти митингующих и два десятка полицейских. Митинги и шествия также прошли в других городах Каталонии – Жироне, Таррагоне, Льейде. В последнем митингующие пытались захватить отделение полпредства испанского правительства. Полиция тоже пустила в ход резиновые пули. Пучдемон сегодня, как ожидается, даст показания в немецком суде. И, возможно, будет поднят вопрос о его экстрадиции. В Испании Пучдемону грозит до 30-ти лет тюрьмы.