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10:05, 26 марта 2018

Трагедия в Кемерово произошла из-за халатности, считает детский омбудсмен Анна Кузнецова

По её мнению, эта трагедия должна послужить поводом к проверке всех торговых центров.

Комментарии

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gvs 26 марта 2018 | 10:09

Ща она еще ляпнет, что дети сами виноваты (

general_123 26 марта 2018 | 10:21

трагедия должна послужить поводом к проверке всех торговых центров
_________________________________________

Интересно, сколько бабла поимеют проверяющие?

angrew 26 марта 2018 | 10:35

general_123: Много

vinibi 26 марта 2018 | 10:38

Сытая и холеная кузнецова забыла добавить не халатность-а миним преступная халатность!!!

a_i_zhukov 26 марта 2018 | 10:30

Братцы, а вы погуглите ФОТО этой КУЗНЕЦОВОЙ.
На на всех снимках - всегда в БЕЛОМ и ВСЕГДА СИДИТ (или с Путиным или на пресс-конференциях). Что, никуда не выезжает?

grishakras 26 марта 2018 | 10:13

Детский об- смен не видит дальше своего носа. Или не хочет видеть. И то и другое означает , что ее уровень не соответствует занимаемой должности.

petrovitchcolyan 26 марта 2018 | 10:31

grishakras:
Вот дура так дура !
Где она увидела халатность ?
На лицо уголовное преступление при сдаче ТЦ , с отсутствующей противопожарной сигнализацией , системами пожаротушения, обделкой стен и потолков горючими дешевыми материалами !
Акт приема в эксплуатацию подписал и зам. мера Кемерова и начальник МЧС Кемерова , то есть пошли на преступление против народа.
А хозяин ТЦ миллиардер Штенгелов успешно проживает в Австралии, проблемы России его не волнуют.
«Человек, который зарабатывал на «Зимней Вишне» сейчас в Австралии, где он постоянно проживает. Это миллиардер Денис Штенгелов, владелец «КДВ Групп», российский кондитерский король. Формальный руководитель ТЦ тоже должен нести ответственность,
ТЦ был принят в эксплуатацию в 2013 году. Акт приемки подписывался комиссией. Главную подпись ставил заместитель мэра, он же начальник управления городского благоустройства. Закрыть глаза на явные проблемы безопасности он мог только в одном случае, я считаю: если глаза ему закрыли деньгами", — считает депутат.

mikhail_spb_ 26 марта 2018 | 10:14


Разве кого-нибудь интересует мнение миловидной, но подлой дурочки?
Ещё поинтересуйтесь мнением Идолопоклонской.

novo 26 марта 2018 | 10:22

mikhail_spb_: милоновидной?

angrew 26 марта 2018 | 10:14

Точно! Закрыть все торговые центры! Останутся только те, которые принадлежат самизнаетекому, а там люди сами виноваты, если что, а будут возмущаться- лишат аккредитации.

rampa 26 марта 2018 | 10:15

а может не трагедия должна послужить поводом для проверки, а правила безопасности? А трагедия должна, как минимум, послужить соответствующим наказанием тех, кто должен был обеспечить эту безопасность

encopresis 26 марта 2018 | 10:15

Ясное дело. Пьяные дети подожгли современный, не раз проверенный МЧС, торговый центр... сделанный и высококачественного целлулоида

giggs181103 26 марта 2018 | 10:18

Умная, мудрая женщина! Молодец, никто бы не додумался...
Пусть еще в больницу сходит и спросит у чудом выживших - Ну что, как киношку посмотрели?

valkuz7 26 марта 2018 | 10:19

А разве не халатность назначение Кузнецовой детским омбудсменом!

nns33 26 марта 2018 | 10:19

Трагедия в помещении " Хромая лошадь" ,гибель людей на "Булгарии" ---не научила необучаемых мерзавцев. После каждого ЧП начинаются проверки и всё сходит на нет. Где были все проверяльщики ,когда подписывали документы на право эксплуатации ? Ведь ,этой очередной трагедии могло и не быть.

captaingeorge 26 марта 2018 | 10:26

Кому нужна эта звенящая пустота!? Да, день наступает, потому что восходит солнце. а реки текут из-за перепада высот... Нужна компетентность, а не умение построения банальных умозаключений... Если что-то надо говорить, но не знаешь что, лучше просто промолчать... Ужасная трагедия, нет слов...

angrew 26 марта 2018 | 10:28

а сайте ТРЦ «Зимняя вишня», в разделе "отдел аренды", в качестве контактного лица указана Юлия Новоселова. Электронная почта Юлии yu.novoselova@kdvm.ru.
Несмотря на то, что веб-сайт kdvm.ru сейчас не доступен, он зарегистрирован на компанию ООО «КДВ - групп», собственником которой числится ОАО «КДВ». Холдинг КДВ - один из крупнейших производителей снеков и кондитерских изделий в России.
Холдинг также работает в ритейле супермаркеты «Ярче!» и в сфере спортивной индустрии, проект «Кенгуру». Владельцем и контролирующим лицом холдинга является долларовый миллиардер Денис Штенгелов.
Выписки из Росреестра показывают, что ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» на текущий момент является владельцем значительных площадей по адресу: г. Кемерово, пр-т Ленина, д.35 (адрес ТРЦ «Зимняя вишня»).
Сейчас ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» не раскрывает информацию о своих владельцах, однако последние данные (март 2016 года) говорят, что 100% компании принадлежало ОАО «КДВ», а значит Денису Штенгелову.
Что касается упоминаемой всеми компании ООО «Зимняя Вишня», то взгляните на ее баланс и станет понятно, что это в лучшем случае управляющая компания, нанимающая охрану и обеспечивающая уборку.
По данным СПАРК, стопроцентным собственником является 44-летняя Надежда Судденок, уроженка города Топки Кемеровской области.
По предварительным данным, в 2007 году она работала в отделе кадров ООО «Топкинский цемент», затем была избрана депутатом Топкинского районного совета от партии «Единая Россия"
Следственный комитет России допросит известного российского миллиардера Дениса Штенгелова и ряд сотрудников его холдинга по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня".
Торговый центр входит в структуру холдинга миллиардера, хотя формально он с ним никак не связан.
Однако, как отмечается, реальная владелица центра Ираида Вишневская ("Зимняя ВИШНЯ") регулярно общалась со Штенгеловым и отчитывалась перед ним по всем вопросам ТЦ.
В честь нее, кстати, торговый центр и получил свое название.

lisitsa1962 26 марта 2018 | 10:46

angrew: Холдинг КДВ - один из крупнейших производителей снеков и кондитерских изделий в России.
---
Кушайте и дальше, господа, сладости от ОАО "КДВ". Кушайте сладости...

democ 26 марта 2018 | 10:30

Ещё один "эксперт" прокукарекал.

valian0822 26 марта 2018 | 10:30

Она жива?

lisitsa1962 26 марта 2018 | 10:48

valian0822: Она жива?
---
И жива и здорова

vedma2017 26 марта 2018 | 10:39

Трагедии происходят потому, что на ответственных должностях - совсем не те, кто способен руководить. Профессионалов в России сейчас во власти - нет. Начиная с "президента", заканчивая какой-нибудь " детским омбудсменом".

vova36 26 марта 2018 | 10:51

значит с детьми в рф все в порядке, все счастливы, раз попадья сует свой нос туда куда не надо

piter_ug 26 марта 2018 | 10:52

Системная преступная халатность - главный способ управления страной Жуликами и Ворами.

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