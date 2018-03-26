Число погибших в результате пожара в Кемерове выросло до 53 человек
Такие данные приводят в Следственном комитете. Спасатели сообщили утром о ликвидации открытого горения в торговом центре. Поисково-спасательные работы продолжаются и число жертв увеличивается с каждым часом. Без вести пропавшими числятся 11 человек. За медицинской помощью обратились около полусотни посетителей и работников торгового центра «Зимняя вишня». Большую часть уже отпустили домой. В больницах остаются 11 человек. Они отравились угарным газом. Их состояние удовлетворительное.
В реанимацию попал мальчик, который на пожаре потерял всю семью: маму, папу и одного малыша. Подросток прыгнул с четвертого этажа, спасаясь от огня. Справиться с пожаром МЧС не удается уже более 16 часов. Открытого горения нет. Но задымление продолжается. Спасатели идут по термоточкам и ликвидируют их одну за одной, сообщил на селекторном совещании глава ведомства Владимир Пучков. Полиции удалось разыскать пятерых их тех, кого считали пропавшими без вести. Они не находились в торговом центре.
Комментарии11
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kottigr1 26 марта 2018 | 10:07
Если в стране даже президент ни за что не отвечает, то чего уже говорить про остальные винтики и шестеренки густо смазанные коррупцией...
Когда уже "сгорит" "хромая утка", стоящая россиянам жизней их детей ?
kindman_a 26 марта 2018 | 10:11
kottigr1:
А чё там у Тулеева со спинкой?
Не болит?
В Германию - не пора ли срочно, а?
Трагедия, конечно - ужасающая. Соболезнования всем, кто не дождался своих...
shicotus_live 26 марта 2018 | 10:27
Антон Горелкин
Это ужас. Очень трудно подбираться слова, чтобы говорить о погибших, заживо сгоревших детях. Десятки жизней, и наверняка будут еще находить тела... Такой беды Кузбасс еще не знал, и я скорблю вместе с каждым из вас, с каждой семьей, к которой пришло это горе.
Очень важно прямо говорить о том, почему и как это произошло. Виновные должны понести наказание. Люди, чьи карманы этот торговый центр наполнял миллионами, я считаю, знали, что эти деньги однажды могут запахнуть кровью.
Сейчас рассматривают разные версии причины пожара. Но что бы это ни было — детская шалость, короткое замыкание, поджог — не это стало причиной гибели людей. А полностью, абсолютно не работающие системы пожарной сигнализации и пожаротушения. В самом начале не нашлось даже огнетушителя и того, кто мог бы его применить. Один огнетушитель, находящийся в исправном состоянии и в нужном месте, мог бы предотвратить это все.
Запертые пожарные выходы, превратившие ТЦ в ловушку. Дети, погибшие возле этих выходов! Они знали, где выход, шли в правильном направлении, но двери были заперты! Дети, запертые в кинозале: по предварительным данным, контролер заперла двери в кинозал и ушла, когда все началось, не вернулась и никому не сказала... Никакой организованной эвакуации, паника и давка, прыжки из окон....
shicotus_live 26 марта 2018 | 10:29
...А человек, который зарабатывал на «Зимней Вишне» сейчас в Австралии, где он постоянно проживает. Это миллиардер Денис Штенгелов, владелец «КДВ Групп», российский кондитерский король. Структура собственности «Зимней Вишни» очень запутанная, через несколько юридических прокладок, но строился центр именно на его деньги и он обязан был знать, что и как строится, как эксплуатируется. Формальный руководитель ТЦ тоже должен нести ответственность, но важно, чтобы
ТЦ был принят в эксплуатацию в 2013 году. Акт приемки подписывался комиссией. Главную подпись ставил заместитель мэра, он же начальник управления городского благоустройства. Закрыть глаза на явные проблемы безопасности он мог только в одном случае, я считаю: если глаза ему закрыли деньгами.
У нас в Кемерове есть еще несколько торговых центров, построенных таким же образом из говна и палок: дешевый пластик, лабиринты коридоров и черт ногу сломит в документах о собственности. Их надо проверить от и до, и при малейшем нарушении закрывать к чертовой матери. Никакими коррупционными деньгами нельзя оплатить жизни детей.
Вышло сумбурно, потому что кипит все внутри. Я в Кемерово. Буду, как и вы, следить за ситуацией и разбираться в ней.
norgemann 26 марта 2018 | 10:34
shicotus_live: А мне кажется так обстоят дела по всей стране. Центры строятся с нарушением всех норм, пожарники якобы регулярно проверяют пожарную безопасность, на бумаге все в порядке, а на самом деле в любом месте может случиться такое же.
shicotus_live 26 марта 2018 | 10:45
norgemann: Согласен. Это русский бизнес. циничный и беспощадный.
chichanik 26 марта 2018 | 10:21
Новая
Пожарный надзор не проверял «Зимнюю вишню», потому что в его отношении действуют
надзорные каникулы, рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.
democ 26 марта 2018 | 10:37
chichanik: Отмазка.
sargon5001 26 марта 2018 | 10:40
chichanik: Что это такое, что это за дерьмо собачье - надзорные каникулы? Что, какие-то особо приближенные ублюдки имеют право строить вот такие душегубки, и государственная, сцуко, инспекция официально закрывает на них глаза?!
chichanik 26 марта 2018 | 10:52
sargon5001: Да ... и главный вытаскивает документ и честно ,с умеренной долей скорби в глазах, преъявляет его следователю ...
sapiens17 26 марта 2018 | 10:27
10:01
"Ущерб от пожара в торговом центре оценивается в 3 млрд руб., погибшее имущество арендаторов — еще в 1 млрд руб., сообщили во Всероссийском союзе страховщиков."
https://www.rbc.ru/textonlines/26/03/2018/5ab80f859a7947dbba9146e2?from=main
Погибших ищут, а страховщики уже посчитали и оценили.