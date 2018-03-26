Число погибших в результате пожара в Кемерове выросло до 53 человек

Такие данные приводят в Следственном комитете. Спасатели сообщили утром о ликвидации открытого горения в торговом центре. Поисково-спасательные работы продолжаются и число жертв увеличивается с каждым часом. Без вести пропавшими числятся 11 человек. За медицинской помощью обратились около полусотни посетителей и работников торгового центра «Зимняя вишня». Большую часть уже отпустили домой. В больницах остаются 11 человек. Они отравились угарным газом. Их состояние удовлетворительное.

В реанимацию попал мальчик, который на пожаре потерял всю семью: маму, папу и одного малыша. Подросток прыгнул с четвертого этажа, спасаясь от огня. Справиться с пожаром МЧС не удается уже более 16 часов. Открытого горения нет. Но задымление продолжается. Спасатели идут по термоточкам и ликвидируют их одну за одной, сообщил на селекторном совещании глава ведомства Владимир Пучков. Полиции удалось разыскать пятерых их тех, кого считали пропавшими без вести. Они не находились в торговом центре.