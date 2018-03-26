Следователи продолжают опрашивать очевидцев пожара в Кемерово

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По последним данным, задержаны 4 человека. Среди них арендатор помещения. Что касается очага возгорания на 4 этаже здания, он пока не определён. Среди версий называются неосторожное обращение с огнём им неисправность электропроводки.