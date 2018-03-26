Следователи продолжают опрашивать очевидцев пожара в Кемерово
Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По последним данным, задержаны 4 человека. Среди них арендатор помещения. Что касается очага возгорания на 4 этаже здания, он пока не определён. Среди версий называются неосторожное обращение с огнём им неисправность электропроводки.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 26 марта 2018 | 10:09
Будут ли бострыкинцы вывозить в лес арендаторов и угрожать им убийством, чтобы те сознались в преступлениях?
post_v 26 марта 2018 | 10:10
следствие СМОГЛО найти собственников сгоревшего торгового центра в Кемерово...
а следствие сможет найти тех, чьи подписи стоят под актом приемки ПРОМЫШЛЕННОГО здания в качестве торгового центра?
ramen 26 марта 2018 | 10:32
post_v: Вот ЭТО самое главное. Арендаторов и хозяев чего искать? Зашёл в регистрационную палату и получил документы. Дела на десять минут. Или на пять минут - зайти в интернет.
Вот ПРОЕКТИРОВЩИКОВ, монтажников и, что ГЛАВНОЕ, - ПРИЁМЩИКОВ - ГДЕ ФАМИЛИИ?
Вы себе можете представить "неосторожное обращение с огнём" в ТРЦ?
Кто-то провякался про поролоновый матрас... А вы видели, как горят такие вещи?
Поролон горит только когда достаточно долго в зоне открытого огня находится. В основном - плавится и тлеет. Ну хоть эксперимент проведите, прежде, чем говорить.
КОГДА было открытое горение в ТЦ? Помните несколько лет назад кидали бутылки с самодельным напалмом, чтобы смесь прилипала к поверхностям? Уже не помню, где, но там местные бандиты власть над ТЦ делили.