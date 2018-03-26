Власти Кемеровской области выделят средства на похороны погибших в результате пожара в торговом центре
Ранее губернатор Аман Тулеев распорядился предоставить семьям, у которых есть погибшие, по 1 миллиону рублей. Он пообещал, что с каждой семьёй будут работать психологи, врачи и всем будет оказана социальная помощь. Губернатор отметил, что среди погибших есть его близкий родственник – девочка. Тулеев выразил благодарность МЧС за оперативность и счёл нужным отметить президента. «Конечно, велика роль главы государства. Казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке он лично позвонил, определил меры и просил передать соболезнования семьям погибших».
Комментарии13
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mikhail_spb_ 26 марта 2018 | 10:07
А как же не поблагодарить нацдилера, благодаря которому этот полубессознательный боров сидит на своей должности так долго?
kottigr1 26 марта 2018 | 10:09
mikhail_spb_:
Я не знаю зачем и кому это нужно
кто послал их на смерть недрожащей рукой
только так бесполезно, так зло и ненужно
опускали их в Вечный Покой
Равнодушные зрители молча кутались в шубы
и какая-то женщина с искаженным лицом
целовала покойника в посиневшие губы
и швырнула в священника обручальным кольцом
Забросали их елками, закидали их грязью
и пошли по домам под шумок толковать
что пора положить уже конец безобразию
что и так уже скоро мы все начнем голодать...
(А. Вертинский)
mmm_333 26 марта 2018 | 10:16
Ублюдку жить осталось всего ничего, но лизать жопу это состояние души!
30 октября 2015 в румынском ночном клубе произошел пожар, в результате которого погибли 32 человека, более 100 человек попали в больницы. 4 ноября премьер министр и правительство Румынии ушли в отставку! А слабо упоротому фюреру путину подать в отставку?????? ИЛИ ВСЕ ГОСДИП ВИНОВАТ ???? а фюрер тока катает ГОРДО зад в ГЕРМАНСКОМ лимузине Мерседесе!!
gvs 26 марта 2018 | 10:11
Все как обычно: сначала кремация, потом похороны за чтет казны (
kottigr1 26 марта 2018 | 10:13
gvs: Сейчас раздадут родителям погибших детей "президентские гранты"...
neon001 26 марта 2018 | 10:17
kottigr1: и еще власть получит рейтинги как заботливая мать. ну и отец, конечно, получит. деньги ведь не его...
sbk 26 марта 2018 | 10:11
Насчет президента - звучит издевательски...
Он уже даже этого не осознаёт.
shtirlitz77 26 марта 2018 | 10:45
sbk: "Он уже даже этого не осознаёт."
Холуйский раж и испуг лишиться губернаторского места.
Хотя сам должен был подать в отставку, но это не для наших властных людоедов.
provincial49 26 марта 2018 | 10:16
Поблагодарил МЧС за оперативность? За то, что быстро приехали понаблюдать? Что-то я нигде не прочел, что пожарный такой то героически погиб, спасая детей... Деньги на похороны они выделят, мрази.
rash 26 марта 2018 | 10:30
Между делом и путина лизнул )))
shtirlitz77 26 марта 2018 | 10:30
"Тулеев: «Конечно, велика роль главы государства. Казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке он лично позвонил, определил меры и просил передать соболезнования семьям погибших»."
Нет слов.
Какая может быть еще другая "загрузка" у президента в нормальной стране, кроме как ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЗАБОТА о людях.
Тулеев - бессовестный лизоблюд.
nns33 26 марта 2018 | 10:32
Всё,как всегда. Деньги,соболезнования....... Эта система не планирует меняться,делать оргвыводы. Жутко!
shtirlitz77 26 марта 2018 | 10:49
nns33: "Всё,как всегда. Деньги,соболезнования....... "
И холуйское подобострастие.
Тулеев даже не понимает насколько он мерзок в этом.