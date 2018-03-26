На улицах Норильска обнаружили разбросанные архивные документы из Управления федеральной миграционной службы
В них содержатся личные данные граждан. Как сообщает Newsru.com, снимки опубликовал в «Инстаграме» один из местных жителей. По предварительным данным, документы выпали из мусоровоза, который вёз ни свалку. В полиции Красноярского края сообщили, что проведут служебную проверку.
Комментарии8
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max3446 26 марта 2018 | 09:48
Сирийская армия при помощи российских военных продолжает операцию по ликвидации бандитских анклавов в Восточной Гуте.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Российским офицерам из Центра примирения в результате сложных переговоров удалось убедить лидеров группировки «Фейлак ар-Рахман» покинуть один из последних оплотов НВФ возле сирийской столицы — город Арбил.
Напомним, что данные действия помогут сохранить жизни многим сотням сирийских военнослужащих, которые бы неизбежно погибли, штурмуя хорошо укреплённые позиции банд в городских кварталах Восточной Гуты.
Также заключенные соглашения помогли сохранить жизни и здоровье десяткам тысяч мирных жителей, которых боевики не выпускали, планируя использовать в качестве живого щита.
Операция по выводу боевиков началась в ночь с 24 на 25 марта. После проведения личного досмотра пассажиров под контролем представителей ЦПВС и Военной полиции Минобороны РФ, 988 боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту по гуманитарному коридору и в сопровождении российских военных на 17 автобусах перевезены в провинцию Идлиб.
В настоящее время операция в окрестностях Арбила продолжается. Освобождение города станет очередным большим шагом к установлению мирной жизни в Сирии.
putin_itogy 26 марта 2018 | 09:52
max3446: В Сирии будет праздник и мир, как только не станет путина.
В Сирии наступит мир, только после того, как Сирия будет разделена на 15 частей. Как Югославия.
Других вариантов в природе не существует, их нет.
ostapbey 26 марта 2018 | 10:03
putin_itogy: других НЕТ?? Как нет!!!!
Этот обдолбаный юрыст всех несчастных женщин и детей Сирии принимает с 2001-го года!!!
Всех поселяет в Норильске.. Но рекламировать хорошие дела для
Сирии, юрысту просто неприлично. И несимпатично.. Вот и селит он СИРИЙЦЕВ С АМЕРИКАНЦЫМИ!! в шахматном порядке в бараках Норильска..
Даже..
prade 26 марта 2018 | 09:53
max3446: Ваши слова не более чем оправдание преступлений Асада и российских войск в Сирии. Люди, которых вы называете "бандами", просто защищают свои права на жизнь. Но вы называете их бандами, поскольку так легче их убивать.
ostapbey 26 марта 2018 | 09:58
max3446: вот в Норильске ОБАМА выкрал документы в миграционной службе..И подверг их уничтожению!!!
Чтоб выглядеть белым и пушистым в глазах Трампа..
Ведь юрысты Пригожинскоого пула ОГЛАСИЛИ бы миграционный поток граждан Америки ПОФАМИЛЬНО!!
Даже..
from_russia_with_boyaryshnik 26 марта 2018 | 10:00
max3446: Интересно как долго будут терпеть деятельность пропагандоновских ботов модераторы уважаемого ресурса ?
ostapbey 26 марта 2018 | 10:05
from_russia_with_boyaryshnik: вот как пригодился Путинский метод гибридной войны в Сирии.. Что пишет этот "юрыст"-.... Также заключенные соглашения помогли сохранить жизни и здоровье десяткам тысяч мирных жителей, которых боевики не выпускали, планируя использовать в качестве живого щита.
gvs 26 марта 2018 | 09:50
Как и весь мусор государственного происхождения, этот сильно вонял... )))