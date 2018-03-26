На улицах Норильска обнаружили разбросанные архивные документы из Управления федеральной миграционной службы

В них содержатся личные данные граждан. Как сообщает Newsru.com, снимки опубликовал в «Инстаграме» один из местных жителей. По предварительным данным, документы выпали из мусоровоза, который вёз ни свалку. В полиции Красноярского края сообщили, что проведут служебную проверку.