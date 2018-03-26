"Следственный комитет сообщил о гибели 53 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово"

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. «В ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерове дополнительно обнаружены тела 14 погибших. Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек», — сообщила Петренко. Ранее о гибели 53 человек сообщили в оперативном штабе пожаротушения.

Неофициальные источники утверждают, что в общей сложности под завалами найдены тела 55 погибших.

Следственный комитет завёл уголовное дело. В рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в торговом комплексе. 4 человека, в том числе, директор торгового центра, задержаны.

В Кемерово сейчас очень напряженная обстановка, люди пытаются узнать судьбу своих родных и близких, рассказала в интервью «Эху Москвы» местная жительница Галина. По ее словам, в торговом центре «Зимняя вишня» всегда много детей, а особенно вчера – в преддверии весенних школьных каникул. Галина добавила, что и ее семья часто отмечала там день рождения ребенка.

Здание, в котором произошёл пожар, изначально не проектировалось, как торговый центр, рассказал в эфире РБК эксперт по пожарной безопасности Константин Калужин. По его словам, выводы из таких трагедий делаются, но, как правило, только на региональном уровне.