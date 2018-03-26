Следственный комитет сообщил о гибели 53 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. «В ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерове дополнительно обнаружены тела 14 погибших. Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек», — сообщила Петренко. Ранее о гибели 53 человек сообщили в оперативном штабе пожаротушения.
Неофициальные источники утверждают, что в общей сложности под завалами найдены тела 55 погибших.
Следственный комитет завёл уголовное дело. В рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в торговом комплексе. 4 человека, в том числе, директор торгового центра, задержаны.
В Кемерово сейчас очень напряженная обстановка, люди пытаются узнать судьбу своих родных и близких, рассказала в интервью «Эху Москвы» местная жительница Галина. По ее словам, в торговом центре «Зимняя вишня» всегда много детей, а особенно вчера – в преддверии весенних школьных каникул. Галина добавила, что и ее семья часто отмечала там день рождения ребенка.
Здание, в котором произошёл пожар, изначально не проектировалось, как торговый центр, рассказал в эфире РБК эксперт по пожарной безопасности Константин Калужин. По его словам, выводы из таких трагедий делаются, но, как правило, только на региональном уровне.
Комментарии16
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kottigr1 26 марта 2018 | 09:41
Осторожно !
Путинизм - убивает....
velbkeirf1 26 марта 2018 | 09:44
kottigr1: а дураков не только пи-да рожает
georg100 26 марта 2018 | 09:50
На какую сумму было застраховано здание?
Пытался ли собственник здания продать его до пожара?
perestarok 26 марта 2018 | 09:59
kottigr1: "Осторожно !
Путинизм - убивает...."
Убивает российское раздолбайство. И убивало ещё тогда, когда Путин не родился. Но Путин и за те времена в ответе. Если бы не предполагалось его рождение, то и ВОВ не было бы.
kottigr1 26 марта 2018 | 10:03
perestarok: Рыба гниет с головы... Это система.. Если в стране даже президент ни за что не отвечает, то чего уже говорить про остальные винтики и шестеренки густо смазанные коррупцией...
n_a_t_a7777777 26 марта 2018 | 09:42
Ужасно! Соболезнования родным и близким покойных. Отдельное слово о Пожарной инспекции. Вымогатели, не способные к делу!
velbkeirf1 26 марта 2018 | 09:53
n_a_t_a7777777: система контроля выдачи разрешения на ввод в работу подобных заведений должна быть прозрачнейшей и не безымянной
perestarok 26 марта 2018 | 10:04
n_a_t_a7777777: " Вымогатели, не способные к делу!"
Как раз очень даже способные к этому делу - к вымоганию. А вот повесить бы их около этого здания, а семьи, неплохо жившие на взятки, пустить по-миру. Небось дети этих пожарных инспекторов хвалились лучшими смартфонами, модной одеждой. А теперь их в лохмотья и на улицу!
chichanik 26 марта 2018 | 10:08
n_a_t_a7777777: Там всё в порядке ... читайте Новую ... просто каникулы
Пожарный надзор не проверял «Зимнюю вишню», потому что в его отношении действуют надзорные каникулы, рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.
«Проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была проводиться в 2016 году. Но так как этот объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул», — рассказал он.
odobryam_s 26 марта 2018 | 09:43
А где-то сейчас сидит поганое мурло из пожнадзора, который давал положительное заключение за взятку.....
good_dobrai 26 марта 2018 | 09:46
Слов нет, только слёзы.
perestarok 26 марта 2018 | 09:57
"Следственный комитет сообщил о гибели 53 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово"
То была "Хромая лошадь", теперь "Зимняя вишня". Дальше будет "Летняя гроза".
sergirusso 26 марта 2018 | 10:03
К сожалению, пока сторонниуи Плешивца не потонут на дырявых пароходах, не разобьются на сгнивших самолетах, не сгорят как быдло с приплодом в сараях, не задохнутся на помойках - будет и 90 процентов...
petrovich_spb 26 марта 2018 | 10:03
Сочувствую близким погибших.
Терзают смутные сомнения... Каждый раз, когда планово ожидают плохую новость от Запада, случается отвлекающая новость-трагедия в РФ. Совпадение?
Сегодня после 17:00 мск станет ясно, скОлько десятков российских дипломатов выдворят из США, а затем из Евросоюза.
chichanik 26 марта 2018 | 10:15
petrovich_spb: Идите в тухес со своими многозначительными ТЗ.
Продажность и бардак сильнее мирового кабала.
Надзорные каникулы,ять.
keg 26 марта 2018 | 10:06
соболезную....