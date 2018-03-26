В Египте сегодня стартует двухдневное голосование на выборах президента страны

Кандидатов на этот пост – двое, однако никакой интриги кампания не имеет. Действующий президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси – основной претендент на этих выборах. Ему оппонирует единственный политик – лидер партии «Завтра» Мусса Мустафа Мусса, документы для регистрации в Центризбирком страны он направил за 15 минут до окончания отведенного для этого срока. Остальные же вовсе – заявив о желании участвовать в выборах, вскоре сняли свои кандидатуры. В исходе голосования уже сейчас никто не сомневается. Как отмечает Euronews, наблюдатели говорят о повторении старой истории: после многочисленных потрясений страна фактически вернулась к временам свергнутого Хосни Мубарака, когда голосование рассматривалось скорее не как выборы, а как референдум о доверии действующему главе государства. Явка на выборы ожидается невысокая: Гражданское демократическое движение Египта объявило о бойкоте голосования, «фарсом и абсурдом», то что будет происходить в стране, ранее назвали представители оппозиционных партий, а также известные в республике общественные деятели и гражданские активисты. Первоначально выборы планировали проводить в два тура, однако, вероятнее всего, имя политика, которому предстоит возглавить Египет, станет известно уже в середине недели.