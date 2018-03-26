Озвучены первые версии пожара в торгово-развлекательном комплексе в центре Кемерово
При пожаре погибли 53 человека, в основном дети. Пострадавших более 40-ка, еще о 16-ти ничего не известно. Задержано несколько человек, в том числе директор торгового центра. Неисправная электропроводка и неосторожное обращение с огнём — это пока приоритетные версии следствия. Нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра могли привести к пожару. Сети возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения, сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора Кемеровской области. Следователи проверят слова очевидцев о том, что в здании не сработала пожарная сигнализация. Версию поджога тоже рассмотрят, но приоритетной она не является, уточнил собеседник агентства. Между тем ранее вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов назвал поджог основной версией. По его словам, пожар начался на детской площадке на верхнем этаже. Кто-то поджёг поролоновый наполнитель в батутном бассейне. Ещё одна версия — причиной пожара могли стать свечи, которые зажгли на детском празднике, его проводили на верхнем этаже. Там же расположены и кинозалы где дети смотрели мультики и где больше всего погибших. По делу о пожаре в Кемерово задержали четырех человек, в том числе директора комплекса Надежду Судденок и её зама по безопасности. Их допросили. Показания следователям дали уже десятки человек. Уголовное дело после страшной трагедии в Кемерово возбудили по нескольким статьям. Виновным грозят длительные сроки заключения. Во время пожара также погибли около 200 питомцев контактного зоопарка, расположенного на третьем этаже комплекса.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 26 марта 2018 | 09:11
Коррупция была названа как одна из причин?
nelibermot16 26 марта 2018 | 09:12
Без разницы что именно явилось источником задымления (проводка, свечи на детском дне рождении или поджог), самое главное это отсутствующая система пожаротушения и закрытые двери на верхнем этаже. Вот на дверях похоже жадные уроды-владельцы не экономили, раз даже взрослые их не смогли выбить с ноги
stas_russkiy 26 марта 2018 | 09:22
nelibermot16: "...самое главное это отсутствующая система пожаротушения и закрытые двери..."
Самое главное, что, по документам, подписанным озёрными чинушами, там всё в порядке. И электропроводка соответствует, и горючих материалов нет и система пожаротушения работает... И бабло в карманах лежит. Уверен, что ни одна озёрно-чиновничья падаль не пострадает. Плешивый гопник своих не сдаёт...
sharukin 26 марта 2018 | 09:20
Тулеев - в отставку!
vsehporvem 26 марта 2018 | 09:26
Барыг на гиляку!
individualist 26 марта 2018 | 09:26
Соболезнования!
Нет слов, чтобы описать возмущение всей этой поганой, мерзейшей, подлейшей, продажной властью!!!!!!!!!! Главное, что так везде, на всех уровнях и во всех местах. СГНИЛО, перестало быть государством РФ.