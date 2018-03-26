Более 50 человек погибли в результате пожара в торговом центре в Кемерово

Несколько десятков пострадали. Многим была оказана амбулаторная помощь, 12 человек госпитализированы. Среди погибших много детей.

О трудностях, с которыми столкнулись ночью спасатели, пробиваясь к помещениям, где могли оставаться людям, многие могли услышать лично. Переговоры пожарных транслировались прямо в интернете. Сейчас пожар потушен, тлеющие конструкции проливают водой, чтобы не допустить повторного возгорания. Начался разбор завалов.

Торговый центр «Зимняя вишня» был переделан из здания старой бывшей фабрики. Один из этажей надстроили, рассказала в интервью «Эху Москвы» жительница Кемерово Галина. Галина сомневается, что перекрытия старой фабрики были рассчитаны для нового торгового центра.