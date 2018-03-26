Более 50 человек погибли в результате пожара в торговом центре в Кемерово
Несколько десятков пострадали. Многим была оказана амбулаторная помощь, 12 человек госпитализированы. Среди погибших много детей.
О трудностях, с которыми столкнулись ночью спасатели, пробиваясь к помещениям, где могли оставаться людям, многие могли услышать лично. Переговоры пожарных транслировались прямо в интернете. Сейчас пожар потушен, тлеющие конструкции проливают водой, чтобы не допустить повторного возгорания. Начался разбор завалов.
Торговый центр «Зимняя вишня» был переделан из здания старой бывшей фабрики. Один из этажей надстроили, рассказала в интервью «Эху Москвы» жительница Кемерово Галина. Галина сомневается, что перекрытия старой фабрики были рассчитаны для нового торгового центра.
Комментарии6
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taglit 26 марта 2018 | 09:11
Журналист Марина Королёва обратила внимание на то, что российские официальные телеканалы проигнорировали трагедию в Кемерове, не изменив расписание своего вещания и не упомянув о жертвах катастрофического пожара.
nikchimzwet886 26 марта 2018 | 09:26
taglit: Вот когда Путин объявит день траура, то официальные телеканалы быстренько поменяют расписание. А то как же без приказу?
insurgent1974 26 марта 2018 | 09:16
Коррупционная система начинает поедать наших детей. Волоколамск, теперь Кемерово...
Родители всех пострадавших детей, простите нам, своим согражданам, что разрешили им довести страну до такого состояния.
razval74 26 марта 2018 | 09:20
insurgent1974: эти родители вприпрыжку бежали голосовать за КОГО НАДО.
Просто им не повезло, остальные не станут даже задумываться.
svitas 26 марта 2018 | 09:21
Это не повтор "хромой лошади", это российская черная дыра хромой утки.
dekadik 26 марта 2018 | 09:26
Погорим и повзрываемся ещё 6 лет, теперь уже поздно щуке на сковородке вспоминать о воде.