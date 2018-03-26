"Власти Кемеровской области выделят средства на похороны погибших в результате пожара в торговом центре"

Ранее губернатор Аман Тулеев распорядился предоставить семьям, у которых есть погибшие, по 1 миллиону рублей. Он пообещал, что с каждой семьёй будут работать психологи, врачи и всем будет оказана социальная помощь.

Губернатор отметил, что среди погибших есть его близкий родственник – девочка. Тулеев выразил благодарность МЧС за оперативность и счёл нужным отметить президента. «Конечно, велика роль главы государства. Казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке он лично позвонил, определил меры и просил передать соболезнования семьям погибших».