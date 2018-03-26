Власти Кемеровской области выделят средства на похороны погибших в результате пожара в торговом центре
Ранее губернатор Аман Тулеев распорядился предоставить семьям, у которых есть погибшие, по 1 миллиону рублей. Он пообещал, что с каждой семьёй будут работать психологи, врачи и всем будет оказана социальная помощь.
Губернатор отметил, что среди погибших есть его близкий родственник – девочка. Тулеев выразил благодарность МЧС за оперативность и счёл нужным отметить президента. «Конечно, велика роль главы государства. Казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке он лично позвонил, определил меры и просил передать соболезнования семьям погибших».
Комментарии8
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eternity88 26 марта 2018 | 08:57
Правильно. Побыстрее заткнуть рты родственникам жертв, а то ведь еще начнут спрашивать, кто из МЧС, прочих госнадзоров и губернской и городской администраций разрешил эксплуатацию этого газенвагена и забил болт на свои прямые обязанности по части регулярных проверок безопасности здания, а там же, куда ни плюнь, всюду "классово близкие", да еще всего неделю назад "выборы "четко отработали".
gonduras_on_kolima 26 марта 2018 | 09:05
И родина щедро... (С)
antiboh 26 марта 2018 | 09:05
eternity88: распорядился предоставить семьям, у которых есть погибшие, по 1 миллиону рублей.//
С....даже распоряжение не может отдать по человечески..
ivar1964 26 марта 2018 | 08:59
Надо поблагодарить Путина за бесплатные гробы!
ugas 26 марта 2018 | 09:10
Единственное, на что способна наша воровская власть - это выделять деньги на похороны. Господи, если ты есть, когда же ты накажешь всех виновных?
perestarok 26 марта 2018 | 09:25
ugas: "Господи, если ты есть, когда же ты накажешь всех виновных?"
Раньше Сталин наказывал и очень жестоко, но всё равно не сумел выбить дурь из русского народа.
ha12raz 26 марта 2018 | 09:13
От личных капиталов оторвал или как обычно.....за счет людей, самих пострадавших ?.
perestarok 26 марта 2018 | 09:23
"Власти Кемеровской области выделят средства на похороны погибших в результате пожара в торговом центре"
Поскольку не выделили средства на то, чтобы привести в порядок здание, теперь выделяют средства на похороны. Это очень по-русски.