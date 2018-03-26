Задымление на территории торгового центра в Кемерово не прекращается
Неофициальные источники утверждают, что в общей сложности под завалами найдены тела 55 погибших. Очаг возгорания пока не найден. Предположительно он находился на 4 этаже торгового центра, где располагались кинотеатры и детский развлекательный центр. В рамках расследования уже задержаны 4 человека, в том числе, арендатор помещения.
Комментарии4
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romashka__ 26 марта 2018 | 09:01
Уберите наконец Путина из зомбоящика!
Пусть работает это раб на галерах.
Н Е В Ы Н О С И М О видеть это!
vikwlad 26 марта 2018 | 09:10
romashka__:
Путина надо гнать, всех его ставленников надо гнать и проводить в стране демократические преобразования под контролем англичан или американцев.
mmm_333 26 марта 2018 | 09:04
30 октября 2015 в румынском ночном клубе произошел пожар, в результате которого погибли 32 человека, более 100 человек попали в больницы. 4 ноября премьер министр и правительство Румынии ушли в отставку! А слабо упоротому фюреру путину подать в отставку?????? ИЛИ ВСЕ ГОСДИП ВИНОВАТ ???? а фюрер тока катает ГОРДО зад в ГЕРМАНСКОМ лимузине Мерседесе!!
vilingrad 26 марта 2018 | 09:07
Вовке все по фигу, это ясно. Но почему по фигу его избирателям- это великая тайна:)