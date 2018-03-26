Задымление на территории торгового центра в Кемерово не прекращается

Неофициальные источники утверждают, что в общей сложности под завалами найдены тела 55 погибших. Очаг возгорания пока не найден. Предположительно он находился на 4 этаже торгового центра, где располагались кинотеатры и детский развлекательный центр. В рамках расследования уже задержаны 4 человека, в том числе, арендатор помещения.