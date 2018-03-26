В общей сложности под завалами ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово найдены тела 55 погибших
Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС. «Продолжается разбор завалов на третьем и четвертом этажах. Обнаружены тела 55 погибших», — сказал он. В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Более десяти человек на данный момент числятся пропавшими без вести.
Комментарии3
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midnightblues 26 марта 2018 | 08:43
Операция по отвлечению от высылки прошла успешно??
petrovitchcolyan 26 марта 2018 | 08:45
Местный морг заказал 140 мест на кладбище.
«Человек, который зарабатывал на «Зимней Вишне» сейчас в Австралии, где он постоянно проживает. Это миллиардер Денис Штенгелов, владелец «КДВ Групп», российский кондитерский король. Формальный руководитель ТЦ тоже должен нести ответственность,
ТЦ был принят в эксплуатацию в 2013 году. Акт приемки подписывался комиссией. Главную подпись ставил заместитель мэра, он же начальник управления городского благоустройства. Закрыть глаза на явные проблемы безопасности он мог только в одном случае, я считаю: если глаза ему закрыли деньгами", — считает депутат.
vasya_von_smetankin 26 марта 2018 | 08:45
Выборы прошли, так что старым-новым "хозяевым жизни" наплевать.
А мы...
А мы продолжаем сидеть на попе прямо, жевать колбаску и пялиться в дуроскоп.