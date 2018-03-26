В общей сложности под завалами ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово найдены тела 55 погибших

Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС. «Продолжается разбор завалов на третьем и четвертом этажах. Обнаружены тела 55 погибших», — сказал он. В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Более десяти человек на данный момент числятся пропавшими без вести.